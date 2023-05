La bibliothèque La Salle annonce des programmes de lecture d’été pour les 13 ans et plus – Shaw Local

La Bibliothèque publique de La Salle organise un programme de lecture d’été pour les 13 ans et plus. Le programme, « Mon été est réservé », se déroule du 14 août au 14 août.

La participation est simple – remplissez un bref sondage en personne ou en ligne sur les livres lus au cours de l’été et participez à un tirage au sort pour courir la chance de gagner un Kindle Fire (avec protecteur d’écran) ou une carte-cadeau de la ville de La Salle.

Le programme est ouvert à tous les résidents de La Salle. Les tirages auront lieu les 15 juin, 14 juillet et 14 août. Pour accéder à la version en ligne du sondage, rendez-vous sur https://www.surveymonkey.com/r/G76J3KS.

À 17 h les 15 juin, 20 juillet et 17 août, la bibliothèque organise un club de lecture BYOB (Bring Your Own Book). Les participants partagent leurs livres préférés et leurs recommandations.

La bibliothèque publique de La Salle est située au 305, rue Marquette et est conforme à l’ADA. Pour plus d’informations, contactez la Bibliothèque publique de La Salle au 815-223-2341.