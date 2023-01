La bibliothèque La Salle accueillera virtuellement l’essayiste et poète Ross Gay – Shaw Local

La bibliothèque publique La Salle, 305 Marquette St., se joindra aux bibliothèques de tout l’État pour accueillir virtuellement l’essayiste à succès et poète primé Ross Gay.

Gay discutera de sa plus récente collection d’essais, “Inciting Joy”, avec le poète de la performance Dan “Sully” Sullivan à 19 heures le mercredi 11 janvier.

Gay est l’auteur de quatre recueils de poésie, dont “Against Which”, “Bringing the Shovel Down”, “Be Holding”, lauréat du PEN American Literary Jean Stein Award, et “Catalog of Unabashed Gratitude”, lauréat du 2015 National Book Critics Circle Award et le Kingsley Tufts Poetry Award 2016. Son premier recueil d’essais, “The Book of Delights”, est sorti en 2019 et a été un best-seller du New York Times.

Dan “Sully” Sullivan est trois fois champion de Chicago Poetry Slam. Ses poèmes et performances ont été présentés sur HBO Def Poetry Jam, WGN Morning News et National Public Radio. Le premier recueil de poèmes complet de Sully, « The Blue Line Home », est disponible auprès d’EM-Press.

Cet événement est rendu possible par Illinois Libraries Present, une collaboration à l’échelle de l’État entre les bibliothèques publiques. L’ILP est financé en partie par une subvention accordée par la Bibliothèque d’État de l’Illinois, un département du Bureau du Secrétaire d’État, utilisant des fonds fournis par l’Institut américain des musées et des services de bibliothèque, en vertu des dispositions de la Library Services and Technology Act. ILP s’engage pour l’inclusion et l’accessibilité. Pour demander un hébergement, envoyez un e-mail à illinoislibrariespresent@gmail.com

Ce programme est gratuit et ouvert au public. L’inscription est obligatoire. Inscrivez-vous sur https://bit.ly/Rossgay. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 815-223-2341.