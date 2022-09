La bibliothèque La Salle accueillera virtuellement la maîtresse jardinière, Natalie Martin, le 13 septembre – Shaw Local

La Bibliothèque publique de La Salle accueillera virtuellement la maître jardinière et éducatrice professionnelle, Natalie Martin, à 18 h le mardi 13 septembre. Martin présentera « The Humble Potato ».

Dans cette émission, Martin présentera à la caméra une recette à base de pommes de terre pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, fournira des conseils de cuisine pour profiter du légume du jardin et discutera des types de pommes de terre et de leurs utilisations.