La bibliothèque La Salle accueillera une soirée jeux de société – Shaw Local

La Bibliothèque publique de La Salle accueillera les résidents de la communauté Martina Cingle et Cayla Massengill pour une soirée de jeux de société pour célébrer le Mois international des jeux de 16 h à 19 h le mercredi 9 novembre.

Les adolescents et les adultes de 14 à 25 ans sont invités à jouer à leurs jeux de société préférés et à rencontrer d’autres passionnés de jeux de société dans la communauté. Cingle et Massengill fourniront tous les jeux de la soirée et des tutoriels pour les jeux disponibles.

Les jeux proposés incluent : Rummikub, Catan (avec extension de joueur), Don’t Break the Ice, Scrabble, Candyland, Reel Clues, Ticket to Ride (trois variantes différentes), France, Nordic, United States, Monopoly, Monopoly Deluxe, Mega Monopoly , Monopole bancaire électronique, Super banque électronique, E-Build Monopoly, Monopoly Empire, Frozen II Monopoly, Monopoly : Washington Edition, Disney/Pixar Monopoly, Star Wars : The Mandalorian et Monopoly : The Sopranos Edition.

Le Mois international des jeux est une initiative visant à promouvoir la valeur des jeux et des jeux dans les bibliothèques. L’IGM a commencé par la Journée nationale des jeux dans les bibliothèques américaines en 2007. La Journée nationale des jeux était une idée pour établir un record mondial du nombre de personnes jouant au même jeu en même temps dans les bibliothèques du monde entier, et elle s’est depuis étendue pour englober tout le mois de novembre et les bibliothèques du monde entier.

IGM est sous les auspices de l’American Library Association, et en partenariat avec l’Australian Library and Information Association, la Nordic Game Week, la Finnish Game Week, l’Associazione Italiana Biblioteche et le Public and Mobile Library Group of Chartered Institute of Library and Information Professionals.

Le programme est gratuit et ouvert au public. L’événement aura lieu dans la salle de réunion de la Bibliothèque, les portes fermant à 18 h. Ce programme sera également offert les 14 décembre et 11 janvier.

La bibliothèque publique de La Salle est située au 305, rue Marquette et est conforme à l’ADA. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 815-223-2341.