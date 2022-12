La bibliothèque La Salle accueillera une soirée familiale de jeux de société – Shaw Local

La Bibliothèque publique de La Salle accueillera les résidents de la communauté Martina Cingle et Cayla Massengill pour une soirée amusante de jeux de société de 16 h à 19 h le mercredi 14 décembre.

Les familles sont invitées à jouer à leurs jeux de société préférés et à rencontrer d’autres passionnés de jeux de société dans la communauté. Cingle et Massengill fourniront tous les jeux de la soirée et des tutoriels pour les jeux disponibles.

Les jeux proposés incluent : Rummikub, Catan (avec extension de joueur), Don’t Break the Ice, Scrabble, Candyland, Reel Clues, Ticket to Ride (trois variantes différentes), Monopoly, Monopoly Deluxe, Mega Monopoly, Electronic Banking Monopoly, Super Electronic Banque, E-Build Monopoly, Monopoly Empire, Frozen II Monopoly, Monopoly : Washington Edition, Disney/Pixar Monopoly, Star Wars : The Mandalorian et Monopoly : The Sopranos Edition.

Tous les jeunes de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable. Le programme est gratuit et ouvert au public. L’événement aura lieu dans la salle de réunion de la Bibliothèque et les portes fermeront à 18 h. Le programme sera également offert le mercredi 11 janvier.

La bibliothèque publique de La Salle, 305, rue Marquette, et est conforme à l’ADA. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 815-223-2341.