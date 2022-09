La Bibliothèque publique de La Salle accueillera virtuellement l’anglophile et ancienne résidente du Royaume-Uni Claire Evans pour sa présentation sur le plat national du pays, le fish and chips, à 18 heures le mardi 20 septembre.

Le fish and chips est synonyme du Royaume-Uni, traditionnellement un pilier du régime alimentaire de la classe ouvrière britannique et même utilisé comme «code» pour débusquer les troupes compatriotes sur les plages de Normandie. Malgré son changement de marque en tant que tarif typiquement britannique, le poisson frit a été initialement introduit au Royaume-Uni par des populations immigrées persécutées.

Dans ce programme virtuel, Evans examinera ce qui se cache derrière l’histoire internationale controversée d’un plat national nostalgique, des zones de pêche secrètes, des guerres de morue et de la surpêche à la difficulté de vendre du poisson dans le paysage politique actuel. De plus, elle discutera du poisson-frites d’origine durable et de la façon de naviguer et d’apprécier les points forts d’un menu «chippy» moderne.

Ce programme est gratuit et ouvert au public. L’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire, utilisez le lien suivant https://bit.ly/3Kzpxfb. Pour plus d’informations sur le programme, appelez la bibliothèque au 815-223-2341.