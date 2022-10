La bibliothèque La Salle accueillera un concert virtuel de musiciens folkloriques – Shaw Local

Le musicien folk Lee Murdock interprétera virtuellement «Windjammers, Sternwheelers and Tin-Stackers: Working Waterways of Illinois» à la bibliothèque publique de La Salle.

À 18 h le mardi 18 octobre, la Bibliothèque publique de La Salle accueillera virtuellement le musicien folklorique et Balladeer, Lee Murdock, pour un programme qui combine musique, chanson et contes.

Murdock, lors du concert virtuel, utilisera des chansons folkloriques pour raconter l’histoire du commerce sur les rivières, les canaux et les rives du lac Michigan dans l’Illinois, retraçant l’essor de la navigation dans l’État, depuis l’époque des bateaux à quille jusqu’au lac actuel de 1000 pieds. cargos.

Dans des chansons anciennes et nouvelles, il chantera des goélettes de lac transportant du grain et du minerai de fer, de célèbres paquebots fluviaux livrant leurs marchandises et leurs passagers et des bateliers de canal qui naviguaient à travers la prairie de l’Illinois. Il parlera de l’évolution de la technologie maritime, des bateaux à voile aux navires à vapeur et racontera les actes héroïques, les personnages comiques et la beauté des voies navigables de notre État.

Écoutez l’histoire à travers les voix des rats de rivière, des goélettes, des gardiens de phare et des pêcheurs, du marin des temps modernes et de l’écologiste.

Murdock a découvert un corpus illimité de musique et d’histoires dans les Grands Lacs. Prenant des instantanés de l’histoire, ses chansons invitent l’auditeur à s’asseoir au premier rang, à regarder à travers les yeux et dans le cœur des personnes qui ont façonné notre patrimoine sur et autour des Grands Lacs.

Ses concerts invoquent un sens du lieu, mais c’est un lieu universel et un répertoire intemporel qui célèbre le peuple nord-américain, ses triomphes et ses tragédies, ses chansons de travail et ses passe-temps. Remarqué comme un instrumentiste fluide sur les guitares à six et douze cordes, Murdock combine les styles ragtime, irlandais, blues et folk avec son flair pour la narration dans la chanson. Ses influences musicales s’étendent sur 15 générations et combinent des compositions originales avec de la musique traditionnelle.

Ce programme est gratuit, ouvert au public et sera présenté via Zoom. L’inscription est obligatoire via ce lien : https://bit.ly/3r6tTBL. Pour plus d’informations, contactez la Bibliothèque publique de La Salle au 815-223-2341.