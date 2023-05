La bibliothèque La Salle accueillera Storm Chaser en présentation virtuelle – Shaw Local

La bibliothèque publique de La Salle accueillera le chasseur de tempêtes agréé Nick Bartholomew de l’Illinois Storm Chasers à 18 h le mardi 9 mai pour une présentation virtuelle sur la science des phénomènes météorologiques violents.

Dans sa présentation, Bartholomew discutera de la climatologie locale et des événements tornades passés, tout en fournissant des photos et des vidéos de ses propres expériences de chasse aux tempêtes.

Bartholomew est obsédé par la météo depuis aussi longtemps qu’il s’en souvienne. Quand il était plus jeune, il s’intéressait à la météo mais était terrifié par les orages. En vieillissant, cette peur s’est transformée en un désir ardent de comprendre les conditions météorologiques extrêmes, et dès qu’il a obtenu son permis, il se lance dans des poursuites locales. pour voir Mère Nature de près. En 2016, il a décidé de monter d’un cran et de commencer à voyager à Tornado Alley, après avoir documenté plus d’une douzaine de tornades jusqu’à présent dans sa carrière.

Ce programme sera présenté virtuellement et est gratuit et ouvert au public. Pour vous inscrire, utilisez le lien suivant https://bit.ly/41n2ls5. Pour plus d’informations, contactez la Bibliothèque publique de La Salle au 815-223-2341.