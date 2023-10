La bibliothèque La Salle accueillera les passionnés de radio – Shaw Local

La bibliothèque publique de La Salle accueillera le passionné de radio et auteur Steve Darnall à 18 heures le mardi 10 octobre pour une présentation en personne sur l’horreur et le mystère pendant l’âge d’or de la radio.

La présentation comprendra des extraits sonores de certains des programmes de mystère et d’horreur les plus connus de la radio, comme « Escape, Inner Sanctum et Lights Out », pour illustrer comment la radio pourrait véritablement être un « théâtre de l’esprit » et utiliser la musique, les voix et des sons pour créer des « images » indélébiles – et souvent effrayantes.

L’amour de Darnall pour l’âge d’or de la radio a commencé à l’âge de 12 ans lorsque son père lui a présenté l’émission « These Were the Days » animée par Chuck Schaden. Darnall a été écrivain, rédacteur en chef de magazine, acteur, dessinateur de bandes dessinées, podcasteur et animateur de radio tout au long de sa carrière. Darnall a succédé à Schaden en tant que rédacteur en chef de « Nostalgia Digest » en 2005 et en 2009, en tant qu’animateur de « These Were the Days ».

Ce programme est gratuit et ouvert au public. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 815-223-2341. L’inscription n’est plus nécessaire.