La bibliothèque La Salle accueillera des événements d’automne – Shaw Local

L’automne est là et Halloween n’est plus qu’à quelques semaines. Célébrez les deux à la Bibliothèque publique de La Salle avec des bricolages amusants et un événement promotionnel rempli de surprises.

Le plaisir commence avec les trousses d’artisanat hebdomadaires à emporter de la bibliothèque pour les jeunes. Tous les mercredis, un nouveau bricolage sera disponible au comptoir de prêt des enfants.

Pendant les heures d’ouverture du mardi 18 octobre, du mercredi 19 octobre et du jeudi 20 octobre, les familles sont invitées à s’arrêter pour créer “Deux momies et un fantôme … BOO!” un métier de décoration d’Halloween. À l’aide de matériaux de base recyclés, les familles fabriquent deux momies et un luminaire fantôme en acier.

Le matériel de décoration sera fourni par la bibliothèque. Les familles devront apporter une canette propre et vide de 15 à 20 onces par enfant. Préparez la boîte en la remplissant d’eau et en la congelant deux jours avant le programme. Les familles devront également apporter deux boîtes, par exemple, des céréales, des craquelins ou des biscuits, par enfant.

De 10 h à 17 h le samedi 29 octobre, la bibliothèque organisera un cadeau amusant d’automne/Halloween et une séance de photos dans la salle de réunion de la bibliothèque. Étant donné que la bibliothèque est un site Teal Pumpkin, tous les articles offerts ne seront pas comestibles.

Il y aura deux arrière-plans photo professionnels – un arrière-plan sur le thème d’Halloween et un autre pour l’automne – et des accessoires pour capturer de magnifiques photos. Les costumes sont encouragés – “Ghost”, “Minion”, “Wonder Woman”, “Banana” – ou venez comme “A Real Kid”.

Tous les jeunes, des bébés aux adolescents, recevront un nouveau livre-cadeau, ainsi qu’un bâton lumineux et une breloque imprimée en 3D jusqu’à épuisement des stocks. Les jeunes recevront également un pendentif en bois découpé au laser et gravé créé sur la Glowforge de la bibliothèque. Le pendentif peut être porté tel quel ou peut être décoré à l’aide de feutres. Un espace sera aménagé dans la Chambre des Enfants pour ceux qui souhaitent mettre de la couleur sur leurs pendentifs.

La salle des enfants sera ouverte de plus longues heures tout au long de l’événement, de 10 h à 17 h, alors assurez-vous de vérifier les favoris d’Halloween et d’automne.

Tous les programmes répertoriés sont gratuits et ouverts au public. Aucune inscription requise. La bibliothèque publique La Salle est située au 305, rue Marquette et est conforme à l’ADA et accueillante.

La bibliothèque est ouverte de 10h à 18h du lundi au jeudi, de 10h à 17h le vendredi et de 10h à 14h le samedi. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 815-223-2341 ou envoyez un message à la bibliothèque sur Facebook.