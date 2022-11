La «bibliothèque humaine» de Toronto s’attaque à l’âgisme au Canada

Une bibliothèque publique de Toronto essaie de lutter contre l’âgisme canadien par le biais de la narration – permettant aux visiteurs de la bibliothèque de “consulter” les personnes âgées pour des conversations de 30 minutes.

Cette initiative de « bibliothèque humaine », appelée « UnJudge Aging », était la première étape d’une campagne plus vaste visant à démystifier la discrimination contre la population âgée du Canada, offrant aux personnes âgées l’occasion d’expliquer qui elles sont et d’où elles viennent.

L’événement a eu lieu samedi à la bibliothèque du district nord, qui fait partie du réseau des bibliothèques publiques de Toronto. Il visait à ouvrir le dialogue à un important groupe démographique de Canadiens qui, selon un chercheur, est largement rejeté.

« L’âgisme est un énorme problème », a déclaré Lyn MacDonald, professeure et codirectrice de l’Institute for Life Course and Aging Collaborative Program de l’Université de Toronto, à CTVNews.ca par téléphone avant l’événement. « Personne ne veut en parler. [Many Canadians] ne vous souciez pas des personnes âgées.

MacDonald, le chercheur principal derrière le programme “UnJudge Aging”, espérait que donner aux personnes âgées l’espace pour raconter leurs histoires approfondirait les liens et comblerait les lacunes qui aliènent et isolent une communauté vieillissante.

Selon les recherches de MacDonald, six personnes âgées sur dix âgées de plus de 66 ans disent avoir été traitées injustement en raison de leur âge. Sept sur 10 conviennent que la société canadienne valorise davantage les jeunes générations que les générations plus âgées, ce qui déclenche une détresse psychologique et un isolement social, a-t-elle déclaré.

MacDonald a expliqué que les comportements courants envers les personnes âgées nuisent à l’estime de soi des personnes âgées et favorisent des attitudes malsaines envers le vieillissement.

« Cela provoque la dépression. Il provoque le retrait. Cela cause toutes sortes de problèmes », a déclaré MacDonald.

Elle a expliqué que la recherche a prouvé que la promotion d’espaces de dialogue est un moyen efficace de lutter contre la discrimination générale. Le concept de « bibliothèque humaine », a-t-elle dit, a déjà été appliqué à de nombreuses communautés marginalisées.

“Les ‘bibliothèques humaines’ sont maintenant utilisées par les entreprises comme un moyen beaucoup plus efficace de lutter contre la discrimination”, a déclaré MacDonald. “Personne ne l’a jamais fait pour l’âgisme.”

Les participants à l’événement de la bibliothèque humaine, appelés « lecteurs », ont été interrogés avant leur engagement avec les aînés, appelés « livres ».

Un livret questionnaire intitulé « Relating to Old People Evaluation » a été remis aux lecteurs à remplir avant leurs conversations, dans le but de déterminer les biais qui pourraient affecter négativement ou positivement les interactions.

L’enquête comprenait des questions telles que : “Dites-vous à une personne âgée qu’elle “n’a pas l’air si vieille” lorsque vous découvrez son âge ?” » et « Envoyez-vous des cartes d’anniversaire aux personnes âgées qui plaisantent sur leur âge ?

MacDonald a expliqué que les tendances âgistes sont souvent ancrées dans les interactions culturelles, appliquant – parfois involontairement – ​​des comportements discriminatoires qui délivrent un trope préjudiciable : les personnes âgées n’ont pas d’importance.

LES LIVRES’

Renee Climans, travailleuse sociale à l’hôpital Baycrest de Toronto, était l’une des principales coordonnatrices de l’événement, aidant à sélectionner une liste de plus de 15 personnes âgées avec des histoires captivantes à partager.

“L’idée principale du projet était de vraiment recadrer le vieillissement et de voir les personnes âgées comme capables et efficaces”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca par téléphone.

Climans a cherché à trouver des participants seniors qui couvraient un large éventail d’expériences de vie. Parmi eux se trouvaient un avocat devenu artiste, un travailleur de la santé en soins palliatifs, un défenseur des énergies renouvelables, un journaliste et quelques auteurs publiés.

Ces «livres», a déclaré Climans, expriment la vie des personnes âgées qui est bien plus vaste que les stéréotypes limitatifs attribués aux personnes âgées.

L’une des personnes âgées, Kaye Joachim, est originaire du Sri Lanka, et elle a raconté aux lecteurs qu’elle a grandi au Canada et comment sa vie d’immigrante a contribué à façonner son estime de soi.

Un autre “livre”, Michael Gordon, un gériatre, a raconté aux lecteurs son expérience de grandir à Brooklyn et de voyager plus tard à travers l’Europe. Il a étudié la médecine en Écosse et a déménagé au Canada pendant la guerre du Vietnam.

La participante Karen Weiler a parlé de sa carrière en droit et du fait que vieillir avec grâce est devenu une grande partie de sa retraite.

“Ne laissez pas les autres définir qui vous êtes et ce que vous pouvez faire”, a déclaré Weiler aux lecteurs.

“Les résultats ont été très positifs”, a déclaré Climans à CTVNews.ca après l’événement.

MacDonald a déclaré que l’expérience avait aidé les personnes âgées à ressentir un sentiment d’autonomie.

“Quelqu’un les a vraiment écoutés pour changer et a apprécié ce qu’ils avaient à dire”, a-t-elle déclaré.