La bibliothèque du Pérou reçoit un don d’articles de la brasserie Star Union – Shaw Local

La bibliothèque publique du Pérou a récemment ajouté une collection à ses archives historiques : les bouteilles de bière.

John Shimkus, de Granville, a fait don de sa collection de bouteilles de la Star Union Brewery et d’autres souvenirs à la bibliothèque publique du Pérou, 1409 11th St.

Cette collection d’importance culturelle couvre les 100 ans d’histoire de la brasserie Star Union. Un échantillon de bouteilles de bière, de pics à glace, de sous-verres, d’ouvre-bouteilles et d’autres souvenirs de la brasserie sont exposés.

Il y a aussi un refroidisseur de bière Star Union remplaçant le présentoir de livres. Une brève histoire de la Star Union Brewery, tirée d’un message Facebook du musée de la Société historique du comté de La Salle, a déclaré: «La brasserie d’origine a été créée en 1845 par Fred Kaiser et constituée sous le nom de Union Beer Company en 1868.

En 1880, la société a été acquise par Henry Hoerner qui l’a rebaptisée Star Union Beer Company. Hoerner a été président et directeur général de l’entreprise jusqu’en 1930. En 1920, en réponse à l’interdiction, Star Union a installé une machine à glaçons et a commencé à fabriquer de la root beer.

Les usines d’embouteillage ont été construites entre 1892 et 1909 et étendues à l’ouest en 1909 et 1916. Après l’abrogation de l’interdiction, Star Union est devenue l’une des plus grandes brasseries de l’Illinois, avec plus de 100 employés en 1935. L’usine a fermé en 1966 et est maintenant vacant.” (affiché le 26 octobre 2011)

Arrêtez-vous à la bibliothèque pour voir l’exposition de la brasserie Star Union. Pendant votre séjour à la bibliothèque du Pérou, lisez le livre du centenaire de la brasserie, “A Bright Star for 100 Years”, et le document de recherche de Toby Gualandri, “The Oldest Brewery in Illinois Star Union 1845-1966”. Ces deux livres sont disponibles sur le site Web de la bibliothèque du Pérou, perulibrary.org Généalogie, histoire locale.

Contactez la bibliothèque au 815-223-0229 ou envoyez un courriel à [email protected] La bibliothèque est ouverte de 9h à 20h du lundi au jeudi et de 9h à 17h du vendredi au samedi. La collection Star Union est exposée jusqu’en octobre 2022.

Si vous souhaitez exposer votre collection à la bibliothèque du Pérou ou si vous souhaitez plus d’informations, envoyez un e-mail à Emily Schaub à [email protected].