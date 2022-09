La bibliothèque du Pérou accueillera virtuellement le lauréat du prix national du livre – Shaw Local

Rejoignez la bibliothèque du Pérou et les bibliothèques de l’Illinois présentes à 19 h le mercredi 12 octobre pour une soirée avec Jesmyn Ward, lauréate du National Book Award.

Ward discutera de sa vision littéraire et de ses expériences personnelles. Elle a été saluée comme « la nouvelle Toni Morrison » et est l’auteur de fiction, de non-fiction et de mémoires. L’inscription est obligatoire pour la visite à domicile sur https://bit.ly/ILP_JesmynWard ou regardez à la bibliothèque du Pérou sans inscription dans la bibliothèque principale.

La bibliothèque du Pérou est située au 1409 11th St. Appelez le 815-223-0229 ou envoyez un courriel eschaub@perulibrary.org avec des questions.