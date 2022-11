La bibliothèque du Pérou accueillera une présentation sur la pâtisserie du Midwest – Shaw Local

La bibliothèque du Pérou et les bibliothèques de l’Illinois accueilleront la présentatrice Shauna Seve, auteure de livres de cuisine, contributrice à la télévision et à la radio et fille du grand Midwest à 19 h le mardi 13 décembre, pour un événement spécial des Fêtes.

L’inscription est obligatoire pour la visite à domicile sur https://bit.ly/ShaunaSever. Ou rejoignez la soirée de surveillance à la bibliothèque du Pérou, 1409 11th St., sans inscription à la bibliothèque principale.

Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 815-223-0229.