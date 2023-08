La Bibliothèque du Congrès américain s’excuse d’avoir appelé une femme « elle »

L’institution financée par des fonds publics a accueilli l’auteur non binaire Casey McQuiston pour une séance de dédicace

La Bibliothèque du Congrès des États-Unis, la plus grande bibliothèque du monde, a publié lundi des excuses publiques via Twitter (maintenant rebaptisé X) pour avoir utilisé «pronoms incorrects» pour décrire un auteur non binaire organisant une séance de dédicaces dans l’institution financée par les contribuables.

« Nous nous excusons profondément auprès de Casey McQuiston pour avoir utilisé des pronoms incorrects pour eux dans notre dernier message », a tweeté le plus ancien établissement culturel fédéral des États-Unis. Le message incriminé a apparemment été supprimé, car il n’apparaissait pas sur le fil Twitter de la bibliothèque mardi.

La Bibliothèque du Congrès a organisé mardi une séance de dédicace pour McQuiston, qui s’identifie comme homosexuel et non binaire, pour célébrer l’adaptation Amazon Prime du livre de l’auteur. « Rouge, blanc et bleu roi » et a officiellement ajouté le roman à sa collection LGBTQ +. Le livre raconte l’histoire d’une querelle entre un prince britannique et le fils du président américain qui se transforme en une romance homosexuelle.

Les adeptes de l’institution culturelle légendaire sur Twitter ont reculé devant son adoption de l’inexactitude grammaticale au service du politiquement correct, décrivant le message comme « embarrassant » pour les États-Unis, pour les bibliothécaires et pour l’alphabétisation en général.

Même les anti-wokesters professionnels comme Libs of TikTok semblaient être à court de mots – le compte s’appelait simplement le tweet de la bibliothèque « Au-delà de la parodie » – tandis que plusieurs autres se demandaient si la Bibliothèque du Congrès n’avait pas des affaires plus urgentes à régler.

En septembre dernier, la décision de la bibliothèque d’autoriser la star de la pop fièrement obèse Lizzo à jouer d’une flûte en cristal vieille de 200 ans ayant appartenu au père fondateur et quatrième président américain James Madison lors de son concert à Washington DC a également polarisé les spectateurs. La chanteuse, flûtiste de formation classique, s’est vantée dans un tweet après le spectacle qu’elle était « LA PREMIÈRE ET SEULE PERSONNE À JOUER SUR CETTE FLÛTE PRESIDENTIELLE EN CRISTAL VIEILLE DE 200 ANS » aux côtés d’une vidéo d’elle trille sur l’instrument tout en twerkant dans un justaucorps doré ébloui.

Malgré son statut légendaire – elle contient plus de 175 millions d’œuvres dans plus de 470 langues – la Bibliothèque du Congrès a récemment subi des pressions pour suivre l’exemple de l’administration Biden en mettant l’accent sur la diversité, l’équité et l’inclusion.