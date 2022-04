La Bibliothèque du Congrès acquiert Neil Simon Papers

Plus d’une douzaine de blocs-notes remplis de dessins, de dessins animés et de caricatures de Simon, décédé en 2018, n’était qu’une des découvertes surprenantes qu’Horowitz a faites dans le trésor d’environ 7 700 manuscrits et papiers du dramaturge (et même des lunettes), une collection qui la bibliothèque a annoncé lundi avoir été donnée par la veuve de Simon, l’actrice Elaine Joyce.

“Ils sont presque professionnels”, a déclaré Horowitz lors d’une récente conversation téléphonique avec certains des des dessins et des peintures à la plume et à l’encre qu’il a trouvés cachés parmi les scripts. “Il y a deux aquarelles en particulier qui sont de très beaux paysages.”

Alors que Mark Eden Horowitz, spécialiste principal de la musique à la Bibliothèque du Congrès, fouillait dans les manuscrits et les articles du dramaturge Neil Simon plus tôt cette année, il a fait une découverte surprenante.

Un événement lundi à la bibliothèque de Washington, qui sera diffusé en direct sur son Chaîne Youtube à 19 h, comprendra une conversation avec les acteurs Matthew Broderick et Sarah Jessica Parker, qui jouent dans la reprise à Broadway de la comédie de 1968 de Simon « Plaza Suite », ainsi que des remarques de Joyce.

La collection comprend des centaines de scripts, de notes et de plans pour les pièces de Simon, y compris des premiers brouillons manuscrits et plusieurs brouillons de tapuscrits – souvent annotés – ainsi que des lettres manuscrites à des sommités comme August Wilson. Il existe plus d’une douzaine de scénarios (parfois beaucoup plus) pour certaines de ses émissions les plus célèbres, notamment “Brighton Beach Memoirs”, “The Odd Couple” et “Lost in Yonkers”, la comédie familiale dysfonctionnelle de Simon qui a remporté un Tony Award en tant que ainsi que le prix Pulitzer de théâtre en 1991.

Parfois, dit Horowitz, il fallait un travail de détective pour identifier une pièce célèbre, qui existait dans une première version sous un autre titre. (Un des premiers scripts de “Lost in Yonkers” s’intitule “Louie the Gangster” et “Brighton Beach Memoirs” était autrefois “The War of the Rosens”.)

“Parfois, vous n’êtes pas sûr lorsque vous ouvrez le titre, puis vous réalisez:” Oh, c’est devenu cela “”, a-t-il déclaré.

La collection comprend des éléments des 25 scénarios que Simon a écrits, dont “The Prisoner of Second Avenue”, “The Heartbreak Kid” et “The Goodbye Girl”, pour lesquels il a remporté un Golden Globe en 1978. Il existe également plusieurs scénarios pour des émissions jamais complété ou produit, comme celui intitulé “The Merry Widows”, écrit pour Bette Midler et Whoopi Goldberg, et une comédie musicale qui utilise les chansons de George et Ira Gershwin, intitulée “A Foggy Day”.