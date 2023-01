La bibliothèque du comté de Putnam héberge la collection de l’aciérie Hennepin – Shaw Local

Au cours des prochains mois, la bibliothèque Putnam County-Hennepin, située au 214 N. Fourth St., accueillera une vaste collection de souvenirs de l’aciérie Hennepin.

La collection a été fournie à la bibliothèque par John Shimkus, résident de Granville, qui était un ancien employé de l’usine et qui avait déjà offert à la bibliothèque une collection de souvenirs de la Star Union Brewery l’été dernier.

La collection comprend une pléthore d’articles tels que des photos de l’installation en son temps de foin, un casque de chaufferie, des articles du Peoria Journal Star et du Putnam County Record des années 1960, divers chapeaux et articles promotionnels ainsi que des épinglettes commémoratives de l’époque de Shimkus. avec le moulin.

Le moulin, connu localement sous le nom de grand bleu, a ouvert ses portes en 1966 et employait à un moment donné plus de 700 personnes. Le site de plus d’un million de pieds carrés a fermé ses portes en 2009 avant que de grandes sections ne soient démolies en 2017.

L’usine était à l’origine détenue et exploitée par Jones et Laughlin Steel Corp., avant d’être reprise plus tard par LTV Corp., International Steel Group Inc. et enfin ArcelorMittal.

Lorsque l’usine a fermé ses portes en 2009, près de 300 employés travaillaient encore dans l’entreprise.

La collection sera disponible à Hennepin pendant les trois prochains mois avant d’être envoyée en prêt pour être exposée à la bibliothèque du Pérou pendant trois mois également.

Après son séjour à la bibliothèque du Pérou, la collection trouvera, espérons-le, un foyer permanent auprès d’une société historique locale ou d’une autre organisation disposant des ressources nécessaires pour entretenir et stocker le morceau d’histoire locale.