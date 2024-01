La Bibliothèque du Champ de Glace-Chrysanthème / ATELIER XI

© Chao Zhang

+ 21





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

316 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2021



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Aolande, Senyue, Simon



Architecte principal :



Xi Chen



© Chao Zhang

Description textuelle fournie par les architectes. La bibliothèque est située sur une vaste plantation de chrysanthèmes de glace au pied de la montagne Yuntai. L’architecte a été invité à concevoir un bâtiment multifonctionnel à usage communautaire. Il accueille des dégustations de thé glacé aux chrysanthèmes, des lectures de livres, des spectacles musicaux à petite échelle, des ateliers d’enseignement agricole et un stockage d’outils agricoles.

© Chao Zhang

© Chao Zhang

L’architecture comme village. Pour éviter d’imposer un seul grand bâtiment dans le paysage fleuri, l’architecte a divisé les fonctions en cinq petits volumes cubiques dispersés. Ces volumes cubiques interconnectés mais relativement privés empêchent non seulement les interférences entre différentes fonctions, mais offrent également des vues dégagées sur le paysage depuis diverses directions tout en accueillant différents types d’activités. L’architecture, composée d’unités individuelles distinctes, s’apparente alors à un village miniature. L’extérieur de chaque unité s’inspire de la silhouette des maisons de village locales, avec des toits en pente comme le style architectural traditionnel de la région. Avec des plafonds ascendants orientés dans différentes directions, la bibliothèque capture pleinement les vues enchanteresses de tous les côtés du champ de fleurs.

© Chao Zhang

Axonométrie

© Chao Zhang

L’architecture et l’environnement se complètent : la configuration spatiale du bâtiment sert de conteneur pour observer le terrain, encadrant une vue pittoresque à travers les fenêtres. Simultanément, la forme sculpturale du bâtiment devient une toile de fond artistique pour les fleurs vibrantes.

© Chao Zhang

© Chao Zhang

Échelle de temps. Les cycles de croissance des cultures environnantes créent une échelle de temps changeante avec des saisons alternées. Les cinq unités orientées dans des directions différentes capturent la présentation dynamique de la lumière tout au long de la journée, transformant l’espace architectural en une échelle qui retrace les nuances du temps à travers la nature sauvage sans limites.

© Chao Zhang

© Chao Zhang

L’architecture comme vides interconnectés. L’extérieur du bâtiment est recouvert de peinture en stuc blanc, formant un volume minimaliste et sculptural. L’intérieur est composé d’une série d’espaces en bois courbés et interconnectés. Cinq murs en bois incurvés dans chaque unité définissent des zones entre les utilisations publiques et privées, les services et les services. Ces murs sont enveloppés de bois d’origine locale, créant une couleur et une texture chaleureuses qui résonnent avec les qualités délicates des chrysanthèmes de glace. L’architecture globale est définie par les conditions locales. Séparés mais connectés, les espaces offrent la flexibilité nécessaire pour se déplacer seul ou se réunir en groupe.

© Chao Zhang

© Chao Zhang

La tension entre l’intérieur doux du bâtiment et son extérieur angulaire crée une qualité expérientielle distinctive qui passe du jour à la nuit : à la lumière du jour, les murs pignons blancs évoquent l’image d’un village nordique. La nuit, la silhouette se dissout dans l’obscurité, soulignant la douceur de l’espace intérieur et offrant une chaleur onirique.