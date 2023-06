La bibliothèque d’Oglesby lance Simply Being Kind et annonce son horaire d’été – Shaw Local

La bibliothèque publique d’Oglesby lance Simply Being Kind.

Simply Being Kind est une nouvelle initiative en cours axée sur l’aide aux personnes dans le besoin en créant des opportunités d’être gentil avec les autres et en soutenant les organisations locales qui servent la communauté.

En juin et juillet, la bibliothèque, 111 S. Woodland Ave., se concentre sur l’insécurité alimentaire avec une campagne de dons pour l’Illinois Valley Food Pantry. Les aliments non périssables peuvent être déposés à la bibliothèque pendant les mois de juin et juillet et la bibliothèque livrera les articles au garde-manger. Un article fait une différence et en faisant un don, la communauté peut aider de nombreuses familles dans le besoin. Toute personne souhaitant faire partie de la planification de notre initiative d’automne en août peut contacter la bibliothèque au 815-883-3619.

18h30 à 19h30 les lundis 19 juin et 17 juillet : Le club de lecture pour adultes « Ce n’est pas le club de lecture de ta mère » se réunit. Les nouveaux membres sont les bienvenus. Ce groupe explore différents auteurs et livres dans un cadre très social avec des rafraîchissements servis. Les membres sont encouragés à apporter des suggestions de livres à prendre en considération pour la prochaine lecture de groupe.

18h à 19h mardi 20 juin : « Backpacking 101: What’s in the Pack with Edna Daugherty », campeuse de longue date et randonneuse expérimentée qui a parcouru le sentier des Appalaches. Apprenez l’essentiel sur la façon de «faire le paquet», y compris les options de filtrage de l’eau, les poêles et plus encore. Il n’y a pas que des pansements, de l’eau et un mélange montagnard.

11h à 13h samedi 24 juin : Journée de mini-pique-nique Hot Diggity Dog. Le thème annuel du club de lecture d’été pour les enfants de 3 à 12 ans est « Camper avec un bon livre ». Offert en juin et juillet, les enfants reçoivent un journal de lecture, peuvent participer à des programmes hebdomadaires et profiter de l’artisanat parrainé par Thrivent. Des incitatifs à la lecture sont offerts par Wendy’s, Culvers, Hy-Vee, Taco Bell et Applebee’s. Les enfants inscrits sont invités à «Hot Diggity Dog Mini Picnic Day», un événement payant parrainé par le personnel de la bibliothèque, le 24 juin.

18h45 samedi 24 juin : Soirée cinéma classique pour adultes avec la conteuse professionnelle Tricia Kelly qui explore la célèbre nouvelle de 1886 de Robert Louis Stevenson sur la lutte d’un homme entre le bien et le mal. Le film basé sur cette nouvelle dure 1 heure et 11 minutes. Tout comme pour un concert en plein air, les cinéphiles peuvent apporter une chaise confortable et une couverture. Pop-corn et soda fournis. Pour plus d’informations et le titre du film, appelez le 815-883-3619. Les règles de licence interdisent la publicité du titre du film.

18h à 19h mardi 27 juin : « Géologie de la région », un programme familial par Joe Jakupcak, professeur à la retraite en sciences de la Terre, physique et géologie. En plus d’une discussion intéressante et informative, Jakupcak apportera des échantillons de sa collection de roches.

14h à 15h lundi 3 juillet : Le « Anything Goes Book Club » pour adultes dirigé par Edna Daugherty se réunit. Chacun est encouragé à apporter le livre qu’il lit pour en discuter. Rafraîchissements servis.

10h30 à 12h les lundis 10 et 17 juillet : « Ne laissez pas le pigeon…! » Camp d’écriture créative pour les enfants de 8 à 12 ans. Basé sur le livre populaire de Mo Willems, les enfants écriront leur propre histoire Pigeon.

10h30 à 11h15 vendredi 14 juillet : Coffee Talk, un rassemblement de la communauté pour discuter de tout ce qui concerne la bibliothèque avec Lynn Sheedy, directrice de la bibliothèque. Rafraîchissements servis.

10h30 samedi 15 juillet : Animaux du monde entier, un spectacle animalier familial et vivant. Présenté par Sharon et Dan Peterson d’Incredible Bats et coparrainé par Brandy Day of All in Finish and Paint, ce nouveau programme mettra en vedette des animaux vivants, notamment un paresseux, un tatou, une tarentule, un perroquet amazone à nuque jaune et une variété d’autres mammifères et reptiles.

18h à 19h mardi 18 juillet : La bibliothèque accueille « Randonnée sur le sentier des Appalaches » avec Edna Daugherty. Daugherty a effectué quatre randonnées le long du sentier. Elle parlera du sentier, de sa préparation à l’attendu et de l’inattendu et de ce que ces aventures de randonnée lui ont appris. Apprenez quelle borne kilométrique Enda a atteinte.

Le programme de lecture Doggie Tales a lieu à 10 h tous les mardis. Les enfants inscrits âgés de 3 à 12 ans lisent à tour de rôle à un chien de thérapie certifié. Les pré-lecteurs peuvent raconter au chien une histoire à partir d’images dans un livre.

L’heure du conte d’été, idéale pour les enfants de 3 à 8 ans, se réunit de 15 h 45 à 16 h 45 les mardis. Cette classe optimiste engage les enfants dans des histoires amusantes, de la musique, du mouvement, des activités et des jeux d’apprentissage. Les frères et sœurs sont les bienvenus.

Toddler Time avec Mme Lynn et Brown Bear se réunit à 10 h 15 le jeudi. Les enfants âgés de 1 à 3 ans et les soignants font l’expérience d’un cours interactif de 30 à 40 minutes qui incorpore du mouvement, de la musique, des histoires, des bulles amusantes, des shakers, des cloches, des marionnettes, des foulards et plus encore. Après les cours, les enfants participent à des activités de jeu et d’apprentissage créatives et ouvertes. Les frères et sœurs sont les bienvenus.

Pour plus d’informations sur ces programmes, contactez la bibliothèque au 815-883-3619 ou visitez la page Facebook de la bibliothèque à Oglesby – IL Public Library. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte lors de la visite de la bibliothèque.