La bibliothèque d’Hebron permet au président du conseil de redonner à sa communauté – Shaw Local

Josh Stevens était dans la trentaine lorsqu’il a décidé qu’il avait besoin d’un emploi qui redonne à sa communauté.

Maintenant, à 40 ans, il poursuit ses études et travaille à la Bibliothèque publique d’Hébron en tant que président du conseil d’administration et bibliothécaire en chef, tout en enseignant, en siégeant au conseil du village et en étant père et mari.

«Je suis en quelque sorte… tombé dedans», a déclaré Stevens à propos de son travail bénévole et de sa carrière actuels.

«Je travaillais dans un bureau et je ne rendais pas à la société. Je retirais de la société », a déclaré Stevens.

Josh Stevens, le bibliothécaire en chef de la Bibliothèque publique d’Hébron, stocke les étagères le jeudi 25 août 2022 à la bibliothèque d’Hébron. Stevens est enseignant le jour et bibliothécaire de la bibliothèque privée d’Hébron la nuit. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

C’était il y a quatre ans, à l’âge de 36 ans, a déclaré Stevens, alors qu’il ne se sentait pas satisfait de son travail dans une société de prêts hypothécaires. Avec les encouragements de sa famille et de ses amis, Stevens a décidé d’obtenir son certificat d’enseignement et a commencé à travailler dans un district scolaire du Wisconsin en tant que paraprofessionnel avant d’obtenir un emploi à l’école secondaire Alden-Hebron cette année scolaire.

Puis, au début de 2020, « le conseil d’administration de la bibliothèque m’a invité à assister à quelques réunions. J’avais beaucoup d’idées que j’ai apportées à la table », a-t-il déclaré. Stevens a été invité à siéger au conseil peu de temps après.

Stevens est depuis devenu le visage public de la bibliothèque financée par le secteur privé au 9908 St. Albans St. à Hébron, après avoir été nommé président du conseil d’administration plus tard la même année.

Colleen Geils était l’un de ces membres du conseil d’administration qui a accueilli Stevens à la bibliothèque.

« L’objectif de Josh en tant que président du conseil d’administration est de voir la bibliothèque devenir le centre de la communauté et de construire une communauté de lecteurs, enfants et adultes », a-t-elle déclaré.

“Sa passion est pour les livres et la lecture”, a déclaré Geils, notant qu’il aide les clients à trouver le genre de livres et d’auteurs parfait pour leurs intérêts.

En tant que président du conseil d’administration de la bibliothèque, Stevens poste au la page Facebook de la bibliothèque, tenant les résidents informés des événements et recommandant des livres à tous ses clients. Il a continué à publier même lorsque la bibliothèque a été fermée en raison de COVID-19 et de rénovations.

Maintenant, Stevens met en place les présentoirs de livres pour chaque saison, coordonne les programmes à venir de la bibliothèque et s’assure que les problèmes sociaux et les événements d’actualité ont leur place sur les étagères.

Josh Stevens, le bibliothécaire en chef de la Bibliothèque publique d’Hébron, parle de livres le jeudi 25 août 2022, à la bibliothèque d’Hébron. Stevens est enseignant le jour et bibliothécaire de la bibliothèque privée d’Hébron la nuit. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

À titre d’exemple, lorsque l’auteur Salman Rushdie a été poignardé lors d’une attaque le 12 août, Stevens a mis en avant son livre “Les versets sataniques” à la fois à la bibliothèque et sur sa page Facebook.

Pendant la semaine des livres interdits, qui se déroulera du 18 au 24 septembre, Stevens prévoit également de mettre des livres souvent interdits dans une bibliothèque. En fait, a-t-il dit, cet affichage “sera probablement en place tout le mois”.

Le bibliophile autoproclamé travaille jusqu’à 16 heures par semaine à la bibliothèque. Parallèlement, il obtient un brevet d’enseignement tout en enseignant l’anglais et la chimie au lycée.

Mais, si les publications sur Facebook et les événements de la bibliothèque incitent les gens à parler et à venir à la bibliothèque privée d’Hébron, “c’est ce que nous voulons voir”, a déclaré Stevens. Il souhaite que les gens utilisent la salle de réunion publique de la bibliothèque et demandent à utiliser l’espace pour les événements de la bibliothèque, tout en « tendant la main aux personnes intéressées par les événements de lancer », a-t-il déclaré.

Le rôle de bibliothécaire en chef permet à Stevens de se remettre dans une entreprise pour laquelle il s’était bâti une réputation depuis longtemps.

Livres sur les étagères de la Bibliothèque publique d’Hébron le jeudi 25 août 2022. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Pendant 10 ans, Stevens a travaillé dans une librairie de Woodstock Square. Les gens le reconnaîtraient dans la rue comme “le gars de la librairie” à cause de ses années là-bas, a déclaré Stevens.

“J’ai fait beaucoup d’émissions pour enfants” à la librairie, ce qui lui a donné la réputation d’être bon avec les enfants, a-t-il déclaré. Cela l’a également aidé à prendre la décision de se lancer dans l’enseignement.

Il a d’abord occupé un emploi dans un district scolaire du Wisconsin en tant que paraprofessionnel, puis un emploi de remplacement dans le district 19 d’Alden-Hebron.

Lorsque l’ancienne présidente de la bibliothèque, Dorothy Peterson, a décidé de démissionner, il “a jeté son chapeau dans le ring en tant qu’homme bas sur le totem” pour le rôle, a déclaré Stevens. Il n’était membre du conseil d’administration de la bibliothèque que depuis quelques mois.

Son mandat à la bibliothèque n’a pas duré trop longtemps lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé. La bibliothèque, comme de nombreuses autres institutions publiques, a fermé pendant des mois.

En même temps, un legs a permis à la bibliothèque de faire des mises à jour et des rénovations indispensables. La moquette verte datée a été arrachée, montrant le plancher de bois franc en dessous. La peinture fraîche et quelques réparations de plomberie sont venues avec la mise à jour.

La bibliothèque publique d’Hébron au 9908 St. Albans St. à Hébron le jeudi 25 août 2022. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Il y a 15 000 titres dans la collection de la bibliothèque, la plupart d’entre eux étant donnés par des mécènes, a déclaré Stevens. “Les best-sellers, on en gardera peut-être quatre, cinq ou six exemplaires” jusqu’à ce que leur tirage baisse. “Alors, on en gardera un ou deux.”

En tant que bibliothécaire en chef, Stevens doit également prendre des décisions sur les livres qui se trouvent sur les étagères.

“Il devrait y avoir un certain livre, quoi qu’il arrive” ou combien de fois par an ces livres sont empruntés, a déclaré Stevens.

Ray Bradbury, Edgar Allen Poe et JD Salinger sont des auteurs qui viennent à l’esprit comme les “incontournables”, a déclaré Stevens.

Josh Stevens, bibliothécaire en chef de la bibliothèque publique d’Hébron, le jeudi 25 août 2022. Stevens est enseignant le jour et bibliothécaire de la bibliothèque privée d’Hébron la nuit. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Il y a plus à faire à la bibliothèque, et Stevens veut que les résidents sachent qu’ils peuvent entrer et s’inscrire pour obtenir une carte de bibliothèque chaque fois qu’ils sont ouverts.

Il recherche également une organisation qui pourrait vouloir le piano de la bibliothèque, laissé pour compte lorsque la bibliothèque a été donnée à l’association à but non lucratif par ses anciens propriétaires, l’église presbytérienne. “Il doit être réajusté”, a-t-il dit, mais il aimerait que quelqu’un le prenne.

Le conseil travaille également avec un magasin du centre-ville d’Hébron pour récupérer la porcelaine laissée par l’église après son don de 1972.

La bibliothèque, financée uniquement par des dons, est ouverte environ 20 à 25 heures par semaine. Stevens est en service jusqu’à 16 de ces heures. Cependant, tout ce que fait le conseil vise à donner aux clients l’accès aux livres, aux ordinateurs portables et au Wi-Fi lorsqu’ils en ont besoin. Le conseil parle d’entrer dans le Reaching Across Illinois Library System, ou RAILS, pour permettre les prêts entre bibliothèques, a déclaré Stevens.

“Tout mon conseil d’administration est derrière moi à 100 %. Je sais que je peux aussi compter sur eux », a déclaré Stevens. “Ils adorent ça, et nous voulons le voir réussir.”