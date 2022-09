La bibliothèque devrait aller sans amende – Shaw Local

En 2019, l’American Library Association a adopté une résolution déclarant que les amendes en souffrance présentent un obstacle indu à un accès équitable à la bibliothèque et vont à l’encontre des valeurs fondamentales de la bibliothéconomie. Pour ces raisons, l’ALA a décidé que toutes les bibliothèques publiques devraient s’orienter vers l’abolition des amendes en souffrance.

Comme reconnu dans les notes sur le budget de fonctionnement de l’exercice 22/23 incluses dans le dossier accessible au public de la réunion du conseil d’administration de la bibliothèque de juin, la bibliothèque publique McHenry est la seule bibliothèque de son consortium de 28 membres à facturer encore des frais de retard. En plus d’entrer en conflit avec la résolution de l’ALA, cela est injuste et inutilement compliqué pour les clients de McHenry.

Si les raisons morales ne suffisent pas, les amendes sont à peine justifiables d’un point de vue fiscal non plus. Les amendes en souffrance représentent moins de la moitié d’un pour cent des revenus annuels de la bibliothèque (0,48 % pour l’exercice 21/22, selon le résumé du budget de juin) et, au cours des années précédant la pandémie, elles avaient fortement diminué.

En bref, les amendes représentent une infime partie des revenus de la bibliothèque, ont un impact disproportionné sur les ménages à faible revenu et d’autres groupes marginalisés et vont à l’encontre de la mission principale de la bibliothèque d’un accès équitable pour tous.

Il est temps pour le district de la bibliothèque publique de McHenry de se joindre au mouvement local et national croissant et d’abolir les amendes en souffrance.

Elisabeth Veldt

McHenry