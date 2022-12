La bibliothèque de Somonauk accueillera un auteur chrétien à succès – Shaw Local

La bibliothèque publique de Somonauk, 700 E. La Salle St., accueillera l’auteur chrétien à succès, Joan Aubele, à 18 h 30 le jeudi 15 décembre, pour discuter de « Hearts Ablaze: The Ripples We Create ».

Des copies dédicacées seront disponibles ce soir-là. Des rafraîchissements sont offerts par les Amis de la Bibliothèque.

Synopsis du livre : À l’agréable surprise d’Aubele, ses mémoires, « The Dance », atteignent le numéro 1 des nouveautés phares d’Amazon dans les quatre jours suivant leur publication. Le témoignage vrai et émouvant d’Aubele sur les miracles et le pouvoir de la prière ont en fait inspiré les chrétiens du monde entier. Des lecteurs en France, au Canada, en Égypte, en Afrique du Sud et au Bangladesh ont lu l’histoire et ont été poussés à développer une relation plus étroite avec le Christ.

Julie, sa bibliothécaire locale, parmi tant d’autres, exhorte Aubele à écrire un livre de suivi. “Vous devez partager les effets de ce livre à succès et de tout ce qu’il a créé.” Et ainsi, “Hearts Ablaze – Les ondulations que nous créons” est né.

Le livre est une compilation d’histoires courtes d’événements cruciaux de la vie dont Aubele a été témoin au cours de ses voyages. “Hearts Ablaze” démontre comment Dieu place toujours les gens pour accomplir son plan directeur.