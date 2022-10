La bibliothèque de Princeton accueillera une salle d’évasion sur le thème des vampires – Shaw Local

La bibliothèque publique de Princeton accueillera la salle d’évasion « Ce que nous chassons dans l’ombre » dans le bureau d’un chasseur de vampires.

Les participants résoudront des énigmes pour trouver et débloquer des indices afin de vaincre un vampire maléfique avant qu’il ne devienne lui aussi sa victime.

La salle d’évasion aura lieu de 10 h à 19 h le vendredi 28 octobre et de 10 h à 14 h le samedi 29 octobre dans la salle de réunion Matson de la bibliothèque.

Les machines à sous commencent toutes les heures avec 45 minutes pour trouver et détruire le vampire. Cet événement est familial, mais les énigmes seront mieux résolues par les élèves de troisième année et plus. La bibliothèque recommande des groupes jusqu’à 6 personnes.

Les programmes de la bibliothèque publique de Princeton sont gratuits et ouverts à tous, mais une préinscription est requise pour cet événement. Communiquez avec le service jeunesse au 815-875-1331, ext. 220.