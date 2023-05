La bibliothèque de Plano répertorie les programmes de juin – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes pour adultes, appelez le 630-552-2009; pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025.

La bibliothèque sera fermée le lundi 29 mai pour les vacances du Memorial Day.

Programme de lecture d’été pour tous les âges : Du 1er juin au 31 juillet. Rejoignez le programme de lecture d’été et obtenez un journal de lecture à rapporter à la maison. Gagnez un prix après six heures de lecture ou d’écoute. Continuez à lire pour plus de chances de gagner. Assurez-vous de consulter la question-questionnaire hebdomadaire pour une autre chance de gagner un prix.

Programmes adultes

Comment démarrer sur votre arbre généalogique : Lundi 5 juin, 18 h 30 Dirigé par Marilyn Toole, professeure experte en généalogie et ancienne résidente de Plano, descendante directe de Ruben Hunt, l’un des premiers colons de Plano. Cet événement est co-organisé par la Société historique de Plano. Après le programme, tout le monde est invité à visiter le musée de la Société historique au 4 S. West St. Aucune inscription requise.

Groupe d’écrivains : Les jeudis 8 et 22 juin, de 18 h 30 à 20 h, salle de réunion. En personne ou via Zoom. Venez rejoindre d’autres écrivains pour discuter de votre travail. Ouvert aux adultes et lycéens. Aucune inscription requise. ID de réunion Zoom : 988 2555 0591 Code d’accès : 048559

Yoga avec Jen : Les vendredis 9, 16, 23, 30 juin, de 10h30 à 11h30, salle de réunion. Enfilez vos vêtements confortables et rejoignez l’instructeur de yoga certifié Jen Penn pour une pratique de yoga accueillante et sans pression qui vous rencontre là où vous êtes. Chaque semaine sera une pratique complète incorporant respiration, mouvement et relaxation. Apportez votre propre tapis ou utilisez celui de la bibliothèque. Tous les niveaux de compétence sont les bienvenus. L’inscription pour chaque cours est séparée – inscrivez-vous pour venir à un, à quelques-uns ou à tous.

Une nouvelle vie pour les vieux sacs : Samedi 10 juin, 10 h 30 à midi, salle de réunion. Aidez à transformer les sacs à provisions en plastique en tapis de sol pour les sans-abri. Pour plus d’informations, contactez Ceil Carey à jac[email protected] ou au 708-846-1704. Aucune inscription requise.

Peindre avec Petite Palette : Le lundi 12 juin, de 18 h à 20 h Michelle Shepard dirigera la classe en créant une peinture à l’acrylique sur toile. Vous repartirez avec une œuvre d’art achevée. Ouvert aux lycéens et adultes. Les frais de 15 $ doivent être payés au moment de l’inscription.

Meetup Familles foyer-école : Les mardis 13 et 27 juin, de 10h30 à 11h30, salle de réunion. Pour les parents qui font l’école à la maison. Les enfants (tous âges) et les adolescents sont les bienvenus. Aucune inscription requise. Rencontrez d’autres familles scolarisées à la maison dans un cadre décontracté. Il y aura des jouets et des jeux dans la salle de réunion pour que les enfants puissent en profiter. Ce n’est pas un programme de dépôt; parents et enfants restent ensemble.

Cours de fabrication de cartes : Mardi 20 juin, 18 h 30 à 20 h Carte patriotique Moulinet.

Club de lecture: Mercredi 21 juin, de 15 h 30 à 16 h 30, salle du conseil Diana Hastings. « Les Aventures de Sherlock Holmes » de Sir Arthur Conan Doyle seront abordés. Ce groupe lit une variété de genres. Des livres sont disponibles à la caisse. Les nouveaux membres sont les bienvenus à tout moment. Aucune inscription requise.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Groupe Tricot & Crochet : Les vendredis, de 16 h à 18 h, en personne, salle du conseil Diana Hastings. Dirigé par la talentueuse artiste au crochet Karen Perez. Venez tricoter et crocheter avec d’autres, ou venez apprendre à crocheter. Fournitures limitées fournies. Ouvert à tous les âges. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Aucune inscription requise.

Programmes jeunesse

Bookworms : lundi 5 juin, de 17 h à 17 h 45, salle des programmes pour enfants. Pour les étudiants indépendants entrant dans les grades 1-4. Rejoignez-nous pour des collations saines, de l’artisanat, des discussions sur les livres et la sélection de nouveaux livres passionnants à lire pour le mois prochain. Ce programme s’adresse à tous, à ceux qui aiment entendre des histoires, à ceux qui commencent à lire et à ceux qui sont des lecteurs indépendants. Enregistrement requis.

Pizzas et Pages : Mardi 6 juin, de 17 h à 17 h 45 Pour les enfants qui entrent de la 6e à la 9e année. Nous lirons tous le même livre avant la réunion, en parlerons et mangerons une pizza. « Upside Down in the Middle of Nowhere » de Julie Lamana sera abordé. Enregistrement requis.

Munchkins désordonnés : Mercredi 7 juin, 10 h 30 à 11 h 15 ou 18 h à 18 h 45, pelouse est de la bibliothèque, selon la température. Pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte. Venez habillé pour vous amuser en désordre dans ce programme dirigé par les enfants. Des exemples d’activités incluent jouer avec des éponges dans l’eau, marteler des tees de golf dans des pastèques et créer des œuvres d’art extérieures désordonnées. En cas de mauvais temps, le programme sera déplacé à l’intérieur avec des modifications. Enregistrement requis.

Yoga avec Danielle : Mercredi 14 juin, de 14h à 14h30 ou de 14h45 à 15h15, salle de réunion. Ouvert à tous les âges. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Explorez le yoga dans un environnement adapté aux enfants. Le cours sera dirigé par une instructrice de yoga certifiée, Danielle Todd. Enregistrement requis.