La bibliothèque de Plano répertorie les programmes à venir – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes pour adultes, appelez le 630-552-2009; pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025.

La bibliothèque sera fermée le lundi 29 mai pour les vacances du Memorial Day.

Programmes adultes

Meetup Familles foyer-école : Mardi 23 mai, de 10 h 30 à 11 h 30, salle de réunion. Pour les parents qui font l’école à la maison. Les enfants (tous âges) et les adolescents sont les bienvenus. Aucune inscription requise. Rencontrez d’autres familles scolarisées à la maison dans un cadre décontracté. Il y aura des jouets et des jeux dans la salle de réunion pour que les enfants puissent en profiter. Ce n’est pas un programme de dépôt; parents et enfants restent ensemble.

Groupe d’écrivains : Jeudi 25 mai, de 18 h 30 à 20 h, salle de réunion. En personne ou via Zoom. Venez rejoindre d’autres écrivains pour discuter de votre travail. Ouvert aux adultes et lycéens. Aucune inscription requise. ID de réunion Zoom : 988 2555 0591 Code d’accès : 048559

Une nouvelle vie pour les vieux sacs : Samedi 13 mai, de 10 h 30 à midi, Salle de réunion. Aidez à transformer les sacs à provisions en plastique en tapis de sol pour les sans-abri. Pour plus d’informations, contactez Ceil Carey à jac[email protected] ou au 708-846-1704. Aucune inscription requise.

Heures d’ouverture du bureau itinérant de la sénatrice d’État Sue Rezin: Mardi 16 mai, de 11 h à 14 h. Un représentant du bureau de la sénatrice d’État Sue Rezin sera à la bibliothèque pour aider les électeurs à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés avec tout organisme ou programme du gouvernement de l’État. Aucune inscription requise.

Cours de fabrication de cartes : Le mardi 16 mai, de 18 h 30 à 20 h. Jennifer Boring vous apprendra à fabriquer cinq cartes faites à la main à l’aide de techniques simples et d’embellissements qui rehausseront votre projet fini. Toutes les fournitures fournies, y compris les enveloppes. Ouvert aux lycéens, adultes et étudiants de 10 ans et plus accompagnés d’un adulte. Les frais de 5 $ pour chaque classe doivent être payés au moment de l’inscription.

Club de lecture: Mercredi 17 mai, 15 h 30 à 16 h 30 « All Creatures Great and Small » de James Herriot sera discuté. Le livre de juin sera « Les Aventures de Sherlock Holmes » de Sir Arthur Conan Doyle. Des livres sont disponibles à la caisse. Ce groupe lit une variété de genres. Les nouveaux arrivants sont les bienvenus. Aucune inscription requise.

Peindre avec Petite Palette : Le lundi 22 mai, de 18 h à 20 h Michelle Shepard dirigera la classe en créant une peinture à l’acrylique sur toile. Vous repartirez avec une œuvre d’art achevée. Ouvert aux lycéens et adultes. Les frais de 15 $ doivent être payés au moment de l’inscription.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des motifs nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Programmes jeunesse

Rime! Lire! Déplacer!: Mardi 16 mai, de 18 h à 18 h 45 Pour les enfants autonomes de 5 à 7 ans, sans adulte. Rejoignez-nous alors que nous nous amusons avec des comptines, des instruments de musique et des histoires. Enregistrement requis.