La bibliothèque de Plano répertorie les programmes à venir – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025. La bibliothèque sera fermée les 24, 26, 31 décembre et le 2 janvier.

Programmes adultes

Artisanat à emporter : Mardi 3 janvier. Le projet de janvier est un panneau de bienvenue en bois suspendu sur le thème de l’hiver. Chaque kit comprend le panneau suspendu, les peintures, les flocons de neige en bois et la colle. Ces trousses gratuites sont offertes aux adultes et aux élèves du secondaire selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.