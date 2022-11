La bibliothèque de Plano répertorie les programmes à venir – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025. La bibliothèque sera fermée le jour de Thanksgiving, le 24 novembre.

Vente de livres des amis de la bibliothèque se déroulera du 19 au 26 novembre. Arrêtez-vous à la bibliothèque pour faire le plein de livres et de films vendus à prix d’aubaine. De nombreux livres gratuits seront disponibles après la fin de la vente.

Programmes adultes

Artisanat à emporter : Jeudi 1er décembre. Le kit d’artisanat à emporter de décembre comprend des pièces pour fabriquer des ornements de bonhommes de neige en forme de bouchon de bouteille. Offert aux adultes et aux élèves du secondaire selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks.

Thé de Noël : Le dimanche 4 décembre, de 13 h à 16 h. Un déjeuner léger composé d’entrées délicates, de savoureux sandwichs, de délicieux desserts et d’un thé douillet sera servi. Des animations seront proposées. Cet événement s’adresse aux adultes et aux enfants de 10 ans et plus. Les billets coûtent 10 $ chacun et sont en vente à la caisse.

Groupe d’écrivains : Jeudi 8 décembre, de 18 h 30 à 20 h en personne ou via Zoom. Rejoignez d’autres écrivains pour discuter de votre travail. Ouvert aux adultes et lycéens. Aucune inscription requise. Tenu dans la salle de réunion du niveau inférieur. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Une nouvelle vie pour les vieux sacs : Samedi 10 décembre, de 10 h 30 à midi. Aidez à transformer les sacs à provisions en plastique en tapis de sol pour les sans-abri. Pour plus d’informations, contactez Ceil Carey à jackandceil@att.net ou au 708-846-1704. Aucune inscription requise. Rendez-vous dans la salle de réunion du niveau inférieur.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Cours de fabrication de cartes : Le mercredi 7 décembre, de 18 h 30 à 20 h. Jennifer Boring vous apprendra à fabriquer cinq cartes de vœux faites à la main en utilisant des techniques simples et des embellissements qui amélioreront votre projet fini. Toutes les fournitures fournies, y compris les enveloppes. Ouvert aux lycéens, adultes et étudiants de 10 ans et plus accompagnés d’un adulte. Les frais de 5 $ doivent être payés au moment de l’inscription.