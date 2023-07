La bibliothèque de Plano annonce les programmes de juillet – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes pour adultes, appelez le 630-552-2009; pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025.

Programme de lecture d’été pour tous les âges : Du 1er juin au 31 juillet. Rejoignez le programme de lecture d’été et obtenez un journal de lecture à rapporter à la maison. Gagnez un prix après six heures de lecture ou d’écoute. Continuez à lire pour plus de chances de gagner. Assurez-vous de consulter la question-questionnaire hebdomadaire pour une autre chance de gagner un prix.

Programmes adultes

Crafts to Go – Drapeau américain en bâton de peinture : Disponible le samedi 1er juillet. Kits de bricolage gratuits à emporter disponibles pour les adultes et les élèves du secondaire selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks.

Être remarquable : une série d’ateliers de langue espagnole : Les mardis 18, 25 juillet et 1er août, de 18 h 30 à 20 h Présenté par Ricardo Molano Nieto via Zoom. Participez de chez vous ou venez à la bibliothèque. Voulez-vous être une personne remarquable? Quel que soit votre contexte (le lieu de travail, l’engagement communautaire, la famille), cet atelier de quatre semaines vous aidera à devenir le meilleur possible en introduisant des idées sur la façon dont nous écoutons, parlons et notre état d’esprit. Ce programme est offert en collaboration avec la bibliothèque publique de Sandwich. Enregistrement requis.

Ser Extraordinario : Una Seria de Talleres en Españolmartes : 18 juillet, 25 juillet et 1er août, 18h30 – 19h30 ¿Desea ser una persona notable? En cualquier contexto—en el trabajo, en la comunidad, o en la familia—este taller de cuatro semanas le ayudará a convertirse en lo mejor que puede ser. Introduisez des idées sobre cómo hablar, escuchar, y sobre la mentalidad. Présenté par Ricardo Molano Nieto. Este es un taller Zoom y se ofrece en collaboration con Sandwich Public Library. Se puede unirse a Zoom desde casa o venir a Plano Community Library para ver la reunión in Zoom desde la biblioteca. Se requiere inscripción. Para inscribir para ver la reunión Zoom desde casa, escanee el código QR o use el enlace in nuestro sitio web. Para asistir a la reunión en la biblioteca de Plano, llame a 630-552-2009 para inscribir.

Groupe d’écrivains : Jeudi 13 juillet, de 18 h 30 à 20 h, salle de réunion. En personne ou via Zoom. Venez rejoindre d’autres écrivains pour discuter de votre travail. Ouvert aux adultes et lycéens. Aucune inscription requise. ID de réunion Zoom : 988 2555 0591 Code d’accès : 048559

Peindre avec Petite Palette : Le lundi 17 juillet, de 18 h à 20 h Michelle Shepard dirigera la classe en créant une peinture à l’acrylique sur toile. Vous repartirez avec une œuvre d’art achevée. Chaque mois présentera un tableau différent. Ouvert aux lycéens et adultes. Les frais de 15 $ pour chaque classe doivent être payés au moment de l’inscription.

Club de lecture: Le mercredi 19 juillet, de 15 h 30 à 16 h 30, « If You Ask Me (And of Course You Won’t) » de Betty White sera abordé. Le livre du mois d’août sera « Chocolate Chip Cookie Murder » de Joanne Fluke. Ce groupe lit une variété de genres. Les nouveaux arrivants sont les bienvenus à tout moment.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Groupe Tricot & Crochet : Les vendredis, de 16 h à 18 h, en personne, salle du conseil Diana Hastings. Dirigé par la talentueuse artiste au crochet Karen Perez. Venez tricoter et crocheter avec d’autres, ou venez apprendre à crocheter. Fournitures limitées fournies. Ouvert à tous les âges. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Aucune inscription requise.

Programmes jeunesse

Heure du conte préscolaire : Les lundis 10 et 17 juillet, de 10 h 30 à 11 h 10, salle des programmes pour enfants. Pour les 3-6 ans autonomes, sans adulte. Comprend des histoires simples, de la musique, des activités de mouvement et un bricolage simple. Les parents doivent rester dans la bibliothèque pour enfants pendant le programme. Enregistrement requis.

Temps de rime : Les mercredis 12 et 19 juillet, 10 h 30 à 11 h, 17 h 15 à 17 h 45 ou 18 h 15 à 18 h 45, salle de réunion. Pour les bébés jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte. Cette heure du conte lapsit comprend des comptines d’action, des jeux de doigts, des chansons, des activités de mouvement, une histoire simple et un temps de lecture parent-enfant. La participation active des adultes fait partie intégrante de ce programme. Enregistrement requis.

Rhyme Time en espagnol : jeudi 13 et 20 juillet, 10h30 – 11h, salle de réunion. Para bebés hasta los 3 años, con un adulto. Se requiere inscripción. Canciones, movimiento, y cuentos. Tout en espagnol. Llame al 630-552-2025 para registraire.

Pizzas et Pages : Jeudi 13 juillet, 17 h à 17 h 45 Pour les enfants entrant en 4e et 5e année. Nous lirons tous le même livre avant la rencontre, en parlerons et mangerons de la pizza. « The Penderwicks: A Summer Tale of Four Sisters, Two Rabbits, and a Very Interesting Boy » de Jane Birdsall sera discuté. Enregistrement requis.

Heure du conte au poulet : Samedi 15 juillet, de 10 h 30 à 11 h 30. Pour les enfants de 3 à 5 ans. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Il y aura des poulets dans la bibliothèque. Rejoignez-nous pour des histoires de poulet, puis ayez la chance de rencontrer et de caresser de beaux poulets. Suzanne Waldrop, propriétaire des soyeux, répondra à vos questions sur l’entretien des poules. Enregistrement requis.