La bibliothèque de Plano annonce les programmes à venir – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025.

Vente de livres des amis de la bibliothèque se déroulera du 19 au 26 novembre. Arrêtez-vous à la bibliothèque pour faire le plein de livres et de films vendus à prix d’aubaine. De nombreux livres gratuits seront disponibles après la fin de la vente.

Programmes adultes

Groupe d’écrivains : Jeudi 10 novembre, de 18 h 30 à 20 h en personne ou via Zoom. Rejoignez d’autres écrivains pour discuter de votre travail. Ouvert aux adultes et lycéens. Aucune inscription requise. Tenu dans la salle de réunion du niveau inférieur. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Kits d’artisanat à emporter : Disponible le mardi 1er novembre, couronne d’automne. Kits de bricolage gratuits disponibles pour les adultes et les lycéens. Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks.

Cours de fabrication de cartes : Jeudi 3 nov., 18 h 30 à 20 h, automne. Jennifer Boring vous apprendra comment créer cinq cartes faites à la main en utilisant des techniques simples et des embellissements qui amélioreront votre projet fini. Toutes les fournitures fournies, y compris les enveloppes. Ouvert aux lycéens, adultes et étudiants de 10 ans et plus accompagnés d’un adulte. Les frais de 5 $ pour chaque classe doivent être payés au moment de l’inscription. Appelez le 630-552-2009 pour vous inscrire.

Thé de Noël : Dimanche 5 décembre, 13 h Un déjeuner léger composé d’entrées délicates, de savoureux sandwichs, de délicieux desserts et d’un thé douillet sera servi. Des animations seront proposées. Cet événement s’adresse aux adultes et aux enfants de 10 ans et plus. Les billets coûtent 10 $ chacun et seront en vente à la caisse à partir du 5 novembre. Les billets devraient se vendre rapidement.

Une nouvelle vie pour les vieux sacs : Samedi 12 novembre, de 10 h 30 à midi. Aidez à transformer les sacs à provisions en plastique en tapis de sol pour les sans-abri. Pour plus d’informations, contactez Ceil Carey à jackandceil@att.net ou au 708-846-1704. Aucune inscription requise. Rendez-vous dans la salle de réunion du niveau inférieur.

Peindre avec Petite Palette : Le lundi 14 novembre, de 18 h à 20 h Michelle Shepard dirigera la classe en créant une peinture à l’acrylique sur toile. Vous repartirez avec une œuvre d’art achevée. Chaque mois mettra en vedette une peinture différente, qui sera annoncée plus près de la date du cours. Ouvert aux lycéens et adultes. Les frais de 15 $ pour chaque classe doivent être payés au moment de l’inscription.

Bases de l’assurance-maladie : Mardi 15 novembre, de 17 h 45 à 19 h Un aperçu de la couverture de Medicare, un examen des suppléments de Medicare et des plans Medicare Advantage, des conseils pour protéger vos économies des frais remboursables et une aide pour déterminer quel régime de médicaments de la partie D correspond le mieux à vos besoins. Appelez le 630-552-2009 pour vous inscrire.

Club de lecture: Le mercredi 16 novembre, de 15 h 30 à 16 h 30, « Wish You Were Here » de Jodi Picoult sera discuté. Les livres de décembre seront tous sur le thème des vacances. Ce groupe lit une variété de genres. Les nouveaux arrivants sont les bienvenus à tout moment.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Programmes jeunesse

Temps de rime : Les mercredis, de 10 h 30 à 11 h ou de 18 h à 18 h 30 9 et 16 nov. Pour les bébés jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte. Cette heure du conte lapsit comprend des comptines d’action, des jeux de doigts, des chansons, des activités de mouvement, une histoire simple et du temps de lecture parent-enfant. La participation active des adultes fait partie intégrante de ce programme. Apportez une couverture pour que votre famille puisse s’asseoir. Enregistrement requis.

Heure du conte préscolaire : Les lundis, de 10 h 30 à 11 h 10, les 7 et 14 nov. Pour les 3-6 ans autonomes, sans adulte. Comprend des histoires simples, de la musique, des activités de mouvement et un bricolage simple. Les parents doivent rester dans la bibliothèque pour enfants pendant le programme. Enregistrement requis.

Pizzas et Pages : Mardi 8 nov. ou jeudi 10 nov., de 17 h à 17 h 45 Nous lirons tous le même livre avant la réunion, en parlerons et mangerons de la pizza. Wedgie & Gizmo de Selfors seront discutés. Rejoignez-nous en personne ou sur Zoom. Enregistrement requis.

Rats de bibliothèque : Lundi 14 novembre, de 17 h à 17 h 45 Joignez-vous à nous pour bricoler, parler de nos livres préférés et choisir de nouveaux livres passionnants à lire pour le mois prochain. Ce programme s’adresse à tous, à ceux qui aiment entendre des histoires, à ceux qui commencent à lire et à ceux qui sont des lecteurs indépendants. Pour les étudiants indépendants de la maternelle à la 3e année. Enregistrement requis.

Rime! Lis! Déplacer!: Mardi 15 novembre, de 18 h à 18 h 45 Joignez-vous à nous pour nous amuser avec des comptines, des instruments de musique et des histoires. Pour les enfants indépendants de 5 à 7 ans, sans adulte. Enregistrement requis.