La bibliothèque de photos partagées iCloud est désormais disponible avec iOS 16.1, iPadOS 16.1 et macOS Ventura

Apple a déployé la bibliothèque de photos partagée iCloud avec la sortie d’iOS 16.1, iPadOS 16.1 et macOS Ventura aujourd’hui, permettant aux utilisateurs de créer une bibliothèque de photos partagée avec la famille, où les photos sont téléchargées et partagées automatiquement dans l’album partagé au fur et à mesure qu’elles sont capturées par le caméra ou téléchargée à partir de la pellicule existante d’un utilisateur.

Lorsque la bibliothèque de photos partagée iCloud est activée, chaque utilisateur de la bibliothèque partagée a accès pour ajouter, supprimer, modifier ou ajouter aux favoris les photos ou vidéos partagées, qui apparaîtront dans les souvenirs et les photos en vedette de chaque utilisateur, avec une nouvelle bascule dans l’application Appareil photo permettant membres du groupe à télécharger instantanément dans la bibliothèque partagée pendant que l’appareil photo capture des photos et des vidéos.

Apple présente la nouvelle fonctionnalité iCloud Shared Photo Library comme un outil pour les familles, qui peuvent désormais partager une photothèque dédiée entre les membres. La fonctionnalité est similaire aux albums partagés classiques, cependant, la nouvelle bibliothèque de photos partagées iCloud diffère légèrement en offrant l’option de téléchargement automatique vers l’album partagé et la possibilité pour tous les utilisateurs d’ajouter, de supprimer, de modifier ou de mettre des photos en favoris.

“Partagez des photos et des vidéos de manière transparente avec jusqu’à cinq autres personnes, afin que chacun puisse collaborer sur la collection de la famille et profiter de souvenirs plus complets”, explique Apple. “Avec la bibliothèque de photos partagées iCloud, les souvenirs de famille sont au même endroit pour que tout le monde puisse en profiter à tout moment, même si vous n’êtes pas celui qui a pris la photo ou modifié la photo.”

Comment utiliser la bibliothèque de photos partagées iCloud dans iOS 16

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur Photos

Appuyez sur Bibliothèque partagée et appuyez sur Commencer

Ajoutez jusqu’à 5 personnes pour rejoindre la bibliothèque de photos partagées iCloud et appuyez sur Suivant

Choisissez des photos et des vidéos existantes à déplacer de votre bibliothèque personnelle vers la bibliothèque partagée, ou appuyez sur Déplacer les photos ultérieurement

Appuyez sur Inviter via un message ou un lien de partage pour permettre aux membres de votre famille de rejoindre la bibliothèque partagée

Choisissez si vous souhaitez que les nouvelles photos et vidéos soient automatiquement partagées dans la bibliothèque partagée, puis appuyez sur Terminé

Une fois la bibliothèque partagée créée, les utilisateurs peuvent revenir aux paramètres et choisir d’ajouter ou de supprimer des personnes de la bibliothèque ou de modifier si de nouvelles photos et vidéos seront partagées automatiquement.

