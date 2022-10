La bibliothèque de Newark attire plus de clients avec un ajout de bâtiment de 1,5 M $ – Shaw Local

NEWARK – Ashley Hartman et ses deux filles sont de fidèles visiteurs de la bibliothèque publique Charles B. Phillips à Newark.

“Nous adorons notre bibliothèque”, a déclaré Hartman alors que les filles Vivian, 5 ans, et Audrey, 2 ans, habillées pour Halloween, étaient occupées à utiliser des crayons pour colorier des dessins.

Hartman amène régulièrement ses deux jeunes à l’heure du conte pour enfants et à d’autres activités à la bibliothèque.

Avec un projet d’agrandissement récemment achevé qui a plus que doublé la taille du bâtiment de la bibliothèque et ouvert de nouvelles possibilités de programmation et de réunions communautaires, Hartman pense qu’elle et ses filles viendront encore plus souvent.

“Ce sera vraiment formidable pour la communauté”, a déclaré Hartman.

Le projet d’agrandissement de la bibliothèque était en plein écran le 22 octobre pour une journée portes ouvertes qui a attiré un flux constant d’adultes et d’enfants.

L’ajout du bâtiment en forme de L entoure les côtés sud et est de la structure d’origine, l’élément clé étant la création d’une salle de réunion communautaire de 985 pieds carrés conçue pour accueillir environ 100 personnes.

L’ajout a changé l’apparence de la façade du bâtiment, avec une véranda faisant saillie vers la rue et offrant aux usagers de la bibliothèque un espace tranquille pour lire. L’espace communique directement avec la salle de réunion par de larges doubles portes.

Les autres caractéristiques du nouvel ajout à la bibliothèque sont des toilettes publiques conformes à l’Americans with Disabilities Act, un nouveau bureau pour le directeur et une salle de stockage.

Barb Sucich, membre du conseil d’administration de la bibliothèque, longtemps partisane de l’expansion de la bibliothèque, était satisfaite du résultat.

“C’est plus grand et meilleur que je ne le pensais”, a déclaré Sucich.

L’ajout permet également à la bibliothèque d’utiliser mieux et plus efficacement l’espace qu’elle possédait déjà, en particulier la chambre des enfants où les filles Hartman coloriaient.

« Nous avons quelque chose à faire presque tous les jours parce que nous avons maintenant l’espace pour cela », a déclaré le président du conseil d’administration de la bibliothèque, Dave Drew.

Une véranda donne un nouveau visage au bâtiment de la bibliothèque publique Charles B. Phillips à Newark. La bibliothèque présentait son projet d’agrandissement de 1,5 million de dollars avec une journée portes ouvertes le 22 octobre 2022. (Marc Foster)

La responsable de la circulation de la bibliothèque, Lea Ann Stoughton, a déclaré que l’expansion avait suscité un intérêt pour la bibliothèque, ses programmes et ses documents.

«Nous avons eu beaucoup de gens qui viennent chercher des cartes de bibliothèque», a déclaré Stoughton.

« L’expansion a suscité beaucoup d’attention dans la communauté, et les gens veulent voir ce qui se passe », a déclaré Drew.

Pour Melissa Turner, qui s’occupe de la programmation pour adultes et du marketing, et Fawnia Stanford, qui est en charge de la programmation pour enfants, l’expansion leur a fourni l’espace dont elles avaient besoin.

Le calendrier des événements réguliers de la bibliothèque comprend des heures du conte, des films, du yoga sur chaise pour adultes, un cours de peinture sur poterie pour adultes, des clubs de lecture et des événements d’artisanat pour enfants.

Le projet d’agrandissement porte le bâtiment de la bibliothèque à près de 6 000 pieds carrés, a déclaré le directeur de la construction Jason Perkunas de SMC Construction et l’architecte Andy Dogan de Williams Architects.

L’ajout de 1,5 million de dollars à la bibliothèque est à l’étape de la planification depuis plusieurs années.

Les membres du conseil d’administration de la bibliothèque sont fiers que l’ensemble du projet soit financé sans augmentation de taxes.

Les sources de financement comprennent une subvention de l’État, un prêt sur 20 ans et de l’argent que le district a économisé au fil des ans, a déclaré Drew.

La directrice de la bibliothèque, Lynette Heiden, a obtenu une subvention de 316 225 $ par l’intermédiaire de la bibliothèque de l’État de l’Illinois, tout en amassant 300 000 $ supplémentaires pour le projet grâce à une gestion financière prudente. L’essentiel du financement proviendra d’un prêt de 802 000 $.

L’une des raisons pour lesquelles la bibliothèque sera en mesure de rembourser la dette est que le district de la bibliothèque rurale a élargi ses limites géographiques après un référendum réussi en 2016.

Le district élargi comprend Lisbonne et même une petite partie du comté de La Salle. Le district comprend également Millbrook et une petite partie de Millington.

Le propriétaire typique du quartier paie environ 130 $ à 150 $ par an en taxes foncières pour la bibliothèque, qui dessert maintenant environ 2 000 résidents, qui consultent chaque année 20 000 livres, DVD et autres documents au cours de 10 000 visites.

L’organisation Friends of the Library a également contribué au projet d’agrandissement, qui a recueilli des fonds pour payer la cuisine à l’arrière de la nouvelle salle de réunion.

Le bâtiment de la bibliothèque a été construit au début des années 1960 à partir d’un legs de Charles B. Phillips, dont la bibliothèque de l’Université Aurora porte également le nom.

Outre Drew et Sucich, les membres du conseil d’administration comprennent Karen Breuning, Mark Oldenburg, Larry Stanford, Michael Merline et Joshua Brown.