La bibliothèque de La Salle accueillera un auteur qui combine l’histoire des Cubs et le vrai crime – Shaw Local

La bibliothèque publique de La Salle accueillera l’auteur Jack Bales pour une présentation virtuelle à 18 heures le mardi 26 septembre, qui combine l’histoire des Chicago Cubs et le vrai crime.

Violet Popovich s’est disputée avec son ancien petit ami, le Chicago Cub Billy Jurges, le 6 juillet 1932. Tous deux ont été blessés dans la lutte, mais Jurges a refusé de porter plainte. Même sans leur arrêt-court vedette, Chicago a atteint les World Series, mais s’est retrouvé du mauvais côté du légendaire home run « Called Shot » de Babe Ruth. Jack explorera cette histoire fascinante en retraçant l’effet d’entraînement de la fusillade sur la saison tumultueuse des Cubs.

Bales a grandi à Aurora. Sa longue carrière en bibliothéconomie comprenait plus de 40 ans à l’Université de Mary Washington à Fredericksburg, en Virginie. Il a effectué des recherches sur les archives et les sociétés historiques dans tout le pays et a publié des livres et de nombreux articles et essais pour des livres, revues, magazines, encyclopédies littéraires et journaux. Ses nombreux ouvrages sur les Cubs de Chicago comprennent deux livres : « The Chicago Cub Shot for Love : A Showgirl’s Crime of Passion and the 1932 World Series » et « Before They Were the Cubs : The Early Years of Chicago’s First Professional Baseball Team ».

Ce programme est gratuit et ouvert au public. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 815-223-2341. Pour vous inscrire au programme, visitez https://sites.google.com/lasalle.lib.il.us/programportal/.