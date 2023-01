La bibliothèque de La Salle accueillera la présentation virtuelle « Winter Weather 101 » – Shaw Local

La bibliothèque publique La Salle, 305 Marquette St., accueillera virtuellement Nick Bartholomew des Illinois Storm Chasers pour une présentation sur le fonctionnement de la météo hivernale du Midwest à 18 h le mardi 10 janvier.

D’où viennent les blizzards ? Que faut-il savoir sur le refroidissement éolien ? Lorsque le météorologue explique ce qui se passe dans les Rocheuses, les gens peuvent-ils deviner comment ce temps affectera l’Illinois ? Que faut-il savoir pour se préparer au pire d’un hiver dans l’Illinois ? Dans cette présentation, Bartholomew abordera ces questions et bien d’autres.

Bartholomew est obsédé par la météo depuis aussi longtemps qu’il se souvienne. Quand il était plus jeune, il s’intéressait à la météo mais était terrifié par les orages. En vieillissant, cette peur s’est transformée en un désir de comprendre les phénomènes météorologiques violents, et dès qu’il a obtenu son permis, il partait en chasse locale pour le voir de près. En 2016, il a commencé à voyager à Tornado Alley, après avoir documenté plus d’une douzaine de tornades jusqu’à présent dans sa carrière.

Illinois Storm Chasers a été formé en 2015 par les propriétaires Danny Neal et Adam Lucio, avec du personnel supplémentaire ajouté dans les années suivantes. Illinois Storm Chasers s’efforce d’apporter les prévisions météorologiques les plus précises et les moins sensationnelles à l’état de l’Illinois.

Ce programme est gratuit, ouvert au public et sera présenté virtuellement via Zoom. L’inscription est obligatoire. Inscrivez-vous sur https://bit.ly/3I0QMQy. Pour plus d’informations, contactez la bibliothécaire du contenu numérique Rachael Blomquist au 815-223-2341.