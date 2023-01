La bibliothèque de Kelowna recherche un «groupe diversifié» pour l’heure du conte

La succursale de Kelowna de la bibliothèque régionale d’Okanagan est à la recherche de bénévoles pour l’heure du conte.

Dans le cadre du programme Community Readers, la bibliothèque organise des événements familiaux à l’heure du conte avec des lecteurs bénévoles de la communauté.

La bibliothèque est à la recherche d’un groupe diversifié de personnes qui peuvent ajouter de la vie et de l’excitation aux histoires pour enfants tout en lisant à haute voix.

“Ce serait incroyable d’avoir tous les horizons représentés”, a déclaré le directeur des communications Michal Utko.

Les candidatures pour devenir un lecteur bénévole peuvent être trouvées en ligne.

