La bibliothèque de Joliet lance une exposition interactive STEAM de séries populaires pour enfants – Shaw Local

Les enfants ont besoin d’occasions de créer et d’explorer des processus, a déclaré l’auteur de Chicago Sarah Aronson à la succursale de la rue Ottawa de la bibliothèque publique de Joliet à Joliet mercredi soir.

Aronson, qui écrit pour les enfants et les adolescents, a pris la parole lors d’une journée portes ouvertes pour une exposition temporaire qui encourage les enfants à s’engager dans des activités liées à STEAM : science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Un enfant qui joue, qui est curieux, est engagé, dit Aronson.

« Je dis, ‘Le temps de la créativité est maintenant' », a déclaré Aronson.

« Les Interrogateurs : Lisez. Question. Penser. JOUER! » exposition basée sur Série de livres Interrogateurs écrit par Andrea Beaty et illustré par David Roberts.

Cette exposition itinérante présentant le « monde imaginaire des personnages de Questioneers » a ouvert ses portes à la bibliothèque publique de Joliet le 16 juin et est disponible pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque jusqu’au 29 juillet. selon la bibliothèque publique de Joliet.

Mallory Hewlett, responsable des communications à la bibliothèque publique de Joliet, a déclaré que les mots ne pouvaient pas vraiment décrire l’ampleur de l’exposition.

« Vous devez vraiment le voir », a déclaré Hewlett.

Mallory Hewlett, responsable des communications à la bibliothèque publique de Joliet, fait « voler » des foulards mercredi à la succursale de la rue Ottawa de la bibliothèque publique de Joliet. La pièce de foulard fait partie de la série « The Questioneers : Read. Question. Penser. JOUER! » exposition basée sur la série de livres Questioneers écrite par Andrea Beaty et illustrée par David Roberts. L’exposition itinérante et interactive est disponible pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque jusqu’au 29 juillet. (Denise Unland)

« Vous ne pouvez vraiment pas le manquer quand vous venez ici »

Chaque personnage de Questioneers a « des capacités, des races, des ethnies, des sexes et des éducations différentes » et est « uniquement capable et engagé dans ses activités créatives basées sur STEAM », a déclaré la bibliothèque publique de Joliet.

Alors que les personnages « expérimentent, explorent, échouent et réessayent », ils aident les enfants à découvrir « que les mathématiques, les sciences, l’art et la responsabilité civique sont pour tout le monde, et que l’échec fait partie de l’apprentissage », a déclaré la bibliothèque publique de Joliet.

« Le simple fait de jouer avec leurs mains et d’apprendre des choses à l’intérieur de la bibliothèque excite vraiment les enfants à venir ici. » — Mallory Hewlett, responsable des communications à la bibliothèque publique de Joliet

De plus, l’histoire de chaque personnage « met en évidence la résolution de problèmes, la détermination, la prise de risques, la bravoure et le rôle des adultes attentionnés dans la vie des enfants », selon la bibliothèque publique de Joliet. Cela peut favoriser «l’autonomisation personnelle, la curiosité et la persévérance» dans la vie des enfants, a déclaré la bibliothèque publique de Joliet.

Hewlett a déclaré qu’il s’agissait de la première grande exposition de la bibliothèque. Il comporte sept parties, qui sont placées au niveau inférieur et aux premier et deuxième étages, a déclaré Hewlett.

« Vous ne pouvez pas le manquer quand vous venez ici », a déclaré Hewlett.

« Célébrer la diversité et la créativité »

Chaque exposition propose diverses activités STEAM pour un large éventail d’âges, de la maternelle au début de l’adolescence, du jeu avec des blocs à la fabrication d’avions en papier et voir jusqu’où ils peuvent voler, a déclaré Hewlett. Même l’enfant de 2 ans de Hewlett a essayé l’exposition, a-t-elle ajouté.

Par exemple, la salle de classe de Miss Lila Greer aide à lancer « la collaboration, la créativité et la découverte », a déclaré la bibliothèque publique de Joliet.

Les enfants peuvent aussi voler avec Rosie Revere, ingénieure, dans son Cheese Copter ; construire un pont pour sauver la classe avec Iggy Peck, architecte ; animer un mouvement avec Sofia Valdez, future « prez », tout en jouant à un jeu au Citizen’s Park de Sofia ; raconter une histoire à travers des dessins à la manière d’Aaron Slater, illustrateur ; et questionner « comment le monde fonctionne tout en étant assis dans la chaise de réflexion d’Ada », a déclaré la bibliothèque publique de Joliet.

Genesis Treho, 3 ans, de Joliet, explore le concept du temps dans la « chaise pensante » d’Ada mercredi à la succursale de la rue Ottawa de la bibliothèque publique de Joliet. Ada est l’un des personnages de « The Questioneers: Read. Question. Penser. JOUER! » exposition basée sur la série de livres Questioneers écrite par Andrea Beaty et illustrée par David Roberts. L’exposition itinérante et interactive est disponible pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque jusqu’au 29 juillet. (Denise Unland)

« Il s’agit vraiment de célébrer la diversité et la créativité », a déclaré Hewlett.

Hewlett a déclaré que la bibliothèque s’était associée au DuPage Childrens Museum, qui a construit l’exposition et l’a ensuite partagée avec la bibliothèque publique de Joliet. La bibliothèque publique de Joliet est la seule bibliothèque à laquelle cette exposition a été proposée, a déclaré Hewlett.

Les instructions, en anglais et en espagnol, sont explicites, a déclaré Hewlett. Mais le personnel est également disponible pour aider, a-t-elle ajouté.

L’espoir est que l’exposition « inspirera une nouvelle génération de penseurs et de rêveurs à travers des expériences amusantes et interactives » tout en développant un « amour permanent de l’apprentissage et de la découverte », a déclaré la bibliothèque publique de Joliet.

Hewlett a déclaré que la bibliothèque organise des expositions telles que « The Questioneers: Read. Question. Penser. JOUER! » pour aider les élèves à s’enthousiasmer pour l’alphabétisation.

« Le simple fait de jouer avec leurs mains et d’apprendre des choses à l’intérieur de la bibliothèque excite vraiment les enfants à venir ici », a déclaré Hewlett et a ajouté plus tard, « J’espère que nous aurons plus d’expositions tout au long de l’année. »

SI VOUS ALLEZ

QUOI: « Les Interrogateurs : Lisez. Question. Penser. JOUER! »

QUAND: de 9h à 21h du lundi au jeudi et de 9h à 17h les vendredi et samedi

OÙ: Bibliothèque publique de Joliet, 150, rue Ottawa N. Joliet

ETC : jeExposition interactive disponible pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque jusqu’au 29 juillet.

INFO: Pour plus d’informations, appelez le 815-740-2660 ou visitez jolietlibrary.org et andreabeaty.com/questioneers.html.