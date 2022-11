La bibliothèque de Granville continue de croître et d’afficher la collection locale des anciens combattants – Shaw Local

Ce qui a commencé comme un petit projet, à l’origine mis en place par Linda Garcia et son mari Bill, a continué à se développer en une vaste collection de photos d’anciens combattants locaux exposées à la succursale de la bibliothèque de Granville, située au 214 S. McCoy St.

Il y a environ 12 ans, les Garcia ont trouvé un moyen de rendre hommage aux anciens combattants locaux qui n’avaient peut-être pas reçu les remerciements appropriés pour leur service dans le passé.

“J’ai toujours eu un sport doux pour les vétérinaires”, a déclaré Linda. “Mon père était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et je ne sais pas pourquoi, mais je n’aurais jamais pensé qu’ils auraient obtenu la reconnaissance dont ils avaient besoin.”

Linda a commencé à demander aux usagers de la bibliothèque et elle a été immédiatement bombardée de photos d’anciens combattants locaux alors qu’une collection commençait à se former.

Les Garcia prenaient les photos originales, les copiaient et les adaptaient à la bonne taille dans un cadre approprié. Linda créerait ensuite des étiquettes personnalisées pour chaque photo, y compris le nom de l’ancien combattant, le temps passé, la position, la branche et d’autres informations pertinentes.

“C’est comme ça que tout a commencé”, a déclaré Linda. “C’était principalement, au début de la Première Guerre mondiale, puis nous avons eu beaucoup de vétérans coréens et les vétérans vietnamiens ont commencé à venir à contrecœur.”

La collection d’anciens combattants locaux a continué de croître et lorsque Linda a quitté la bibliothèque de Granville, elle a confié le contrôle de l’exposition et de son entretien à la bibliothèque et au directeur Bernie Egan.

La collection originale de Linda a depuis été modifiée et peut maintenant être vue avec des cadres identiques et des titres gravés créés par des professionnels exposés. Les étiquettes manuscrites d’origine sont toujours incluses avec les photos, maintenant juste positionnées derrière le cadre.

Depuis ses débuts, la collection s’est agrandie pour inclure maintenant plus de 100 photos et articles liés aux vétérans pour créer un affichage vraiment unique en son genre.

“Ce qui est intéressant, c’est que l’affichage est adopté par toute la ville et tout le comté”, a déclaré Egan. «Ils le chérissent et ils viennent jeter un coup d’œil et racontent des histoires. Nous recevons encore beaucoup de gens qui viennent le regarder.

Il n’y a pas de règles spécifiques quant à qui peut être inclus dans la collection en plus d’avoir un lien avec le comté de Putnam et de servir à quelque titre que ce soit.

La collection ne cesse de croître alors que les responsables de la bibliothèque continuent de rechercher des opportunités pour développer l’exposition avec autant d’anciens combattants locaux que possible.

Outre la collection de photos de vétérans, la bibliothèque de Granville a également mis en place un autre affichage unique avec une table blanche américaine personnalisée. La bibliothèque le propose pour diverses célébrations, notamment le Memorial Day, le Veterans Day et plus encore.

Le tableau honore les hommes et les femmes qui ont servi dans les forces armées américaines pour signifier ceux qui n’ont pas pu s’asseoir. Le tableau est complété par divers éléments, chacun ayant une signification symbolique.

Le tissu blanc représente le cœur pur d’un soldat lorsqu’il répond à l’appel du pays au devoir ; le citron montre le destin amer d’un soldat captif ; le sel montre les larmes des familles attendant le retour de leurs proches ; une chaise vide pour les soldats disparus ; serviette noire pour le chagrin de la captivité; une bougie blanche pour la paix et bien plus encore.

“C’est une façon de montrer du respect et de la gratitude envers ceux qui ont servi, en particulier ceux qui ne peuvent plus s’asseoir à table”, a déclaré Egan. “Tous les éléments sont ici, mais j’ajoute également quelques éléments supplémentaires.”

Les collections sont exposées maintenant et le seront jusqu’à la fin de la Journée des anciens combattants. Les visiteurs peuvent s’y arrêter pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Pour plus d’informations, contactez la succursale de Granville de la bibliothèque du comté de Putnam au 815-339-2038.