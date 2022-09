La bibliothèque publique de Downers Grove a annulé son prochain événement de bingo drag queen en raison de menaces proférées contre la bibliothèque.

Les menaces font actuellement l’objet d’une enquête par la police de Downers Grove, selon un communiqué publié lundi par des responsables de la bibliothèque.

“Malheureusement, dans ce cas, il n’est pas possible de fournir un endroit sûr pour tout le monde en raison des menaces proférées”, indique le communiqué.

«À tous les adolescents qui se sont inscrits à notre événement et aux membres de la communauté qui soutiennent l’événement: nous sommes désolés que le bingo drag queen ne puisse pas avoir lieu pour le moment», poursuit le communiqué.

Des jeux de bingo et une courte performance de synchronisation labiale étaient prévus dans le cadre de l’événement, qui, selon la bibliothèque, devait être destiné aux élèves de la septième à la 12e année.

Tyler Reviglio, qui s’appelle Aurora Divine, sera l’hôte de l’événement, prévu pour le 11 octobre. La date de la soirée de match coïncide avec la Journée nationale du coming out.

« La haine n’a pas gagné aujourd’hui. Nous soutenons l’événement et Aurora Divine. Nous avons fait de notre mieux pour que le bingo drag queen existe. Cependant, en raison de la gravité des menaces proférées contre la bibliothèque, nous avons été contraints d’annuler l’événement. Il est de notre responsabilité de vous protéger. Nous sommes déçus et attristés par certains des commentaires au vitriol que nous avons reçus pour ce qui devait être une soirée de plaisir et de célébration de l’identité et de l’expression de soi », indique le communiqué.

Les opposants ont déclaré que l’événement n’était pas approprié pour les adolescents et ne devrait pas avoir lieu à la bibliothèque, qui est financée par l’argent des contribuables. Certains ont ajouté que l’événement était conçu pour préparer les enfants à adopter un style de vie LGBTQ.

La semaine dernière, la police de Downers Grove a intensifié ses patrouilles autour de la bibliothèque après des menaces contre l’établissement et le personnel, ont déclaré des responsables.

Un message sur Facebook a exhorté les gens à “apporter des armes” à la bibliothèque, selon les rapports de police.

Au matin du 2 septembre, le personnel de la bibliothèque avait reçu environ 450 courriels et appels téléphoniques au sujet du programme. Les réactions ont été presque également partagées, ont déclaré les responsables, les partisans étant légèrement plus nombreux que les adversaires.

Certains commentaires ont été menaçants et agressifs, ont déclaré des responsables, entraînant des appels à la police.

Le commentaire Facebook sur les armes a été signalé à la police. Il avait été écrit par un homme de l’Idaho qui vivait auparavant dans le nord-ouest de l’Illinois, selon des documents acquis grâce à une demande de Freedom of Information Act.

Pour aider la police de Downers Grove, un officier de l’Idaho a interrogé l’homme, qui s’est excusé et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de retourner dans l’Illinois ou d’apporter des armes à l’événement, selon des informations. Il n’a pas été inculpé.

L’autre rapport de police découlait d’un message vocal laissé à un employé de la bibliothèque le 30 août. L’appelant, un homme non identifié, a exprimé son mécontentement face à l’événement de traînée de sorte qu’il a été classé comme harcèlement téléphonique, selon les rapports.

“Aucun membre de notre communauté ne devrait se sentir en danger dans sa maison, son lieu de travail ou ailleurs dans le village de Downers Grove”, ont-ils déclaré dans une déclaration collective publiée le 2 septembre. “La promotion d’un discours civil parmi les divers membres de notre communauté est importante , et la création d’un environnement de peur freine toute notre capacité à entendre ces perspectives.

Le représentant américain Sean Casten, D-Downers Grove, a déclaré qu’il était «incroyablement découragé d’apprendre que la bibliothèque publique de Downers Grove annule son prochain événement – ​​un événement destiné à célébrer l’identité et l’expression de soi – parce que Keith Pekau et Awake Illinois ont créé un environnement dangereux dans notre communauté. Ils devraient avoir honte d’eux-mêmes. Ils ont utilisé leur plateforme pour promouvoir la haine, l’homophobie et le sectarisme.

Pekau, le maire d’Orland Park, est l’adversaire de Casten aux élections de novembre.

« Soyons clairs. Cet événement a été annulé car, après que mon adversaire républicain et ses alliés d’extrême droite à Awake Illinois aient publiquement lancé un appel à l’action à leurs partisans, la bibliothèque a reçu de graves menaces qui ont mis notre communauté en danger », a déclaré Casten.

Daily Herald Media Group a contribué à ce rapport.