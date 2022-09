GRAYSLAKE – Le district de la bibliothèque publique de la région de Grayslake et Performance Services Inc. invitent la communauté à une cérémonie d’inauguration et à un événement de rencontre avec le nouveau directeur exécutif Tim Longo le 14 septembre.

La cérémonie aura lieu de 13 h à 13 h 30 et la réception suivra immédiatement de 13 h 30 à 15 h. Si le temps le permet, l’événement aura lieu à l’extérieur et sera déplacé à l’intérieur si nécessaire.

Performance Services Inc. a été sélectionnée en 2020 pour achever le projet d’amélioration des immobilisations, qui comprenait l’installation de 282 panneaux solaires photovoltaïques, fournissant au moins 20 % des besoins électriques de la bibliothèque, 14 nouvelles unités CVC à haut rendement sur le toit et un nouveau toit sur le bâtiment construit en 1996.

Le projet devrait générer 17 475 $ par année en économies d’énergie garanties au cours des 15 prochaines années.

“Performance Services Inc. est apparu sur notre radar en raison de leurs travaux antérieurs d’installation de panneaux solaires pour les districts scolaires 46 et 127”, a déclaré le directeur exécutif Tim Longo dans un communiqué de presse. “Des conversations sur de sérieuses améliorations des immobilisations ont commencé à l’été 2020, et l’idée d’inclure une installation de panneaux solaires dans le cadre d’un projet d’amélioration des immobilisations à multiples facettes est née. L’installation d’un nouveau toit et de plus de 200 panneaux solaires à peu près en même temps s’est avérée être un processus beaucoup plus facile que prévu !

“Performance Services Inc. a fait des mises à jour de la sécurité et de l’état du projet les principales priorités tout au long du processus”, a poursuivi Longo. « La bibliothèque publique de la région de Grayslake est fière de faire partie du nombre croissant d’institutions publiques de Grayslake qui s’engagent sérieusement envers les infrastructures d’énergie renouvelable.

Longo a commencé son rôle de nouveau directeur exécutif le 6 juillet 2022.

Longo a plus de 10 ans d’expérience en direction de bibliothèque, en gestion financière et en planification stratégique dans des bibliothèques publiques. Plus récemment, en tant que chef des services d’accès à la bibliothèque publique d’Evanston et avant cela en tant que directeur adjoint des services techniques au Lisle Library District.

Longo est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de l’Illinois à Chicago et d’une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information de l’Université de l’Illinois à Urbana Champaign.

“Je crois que les bibliothèques sont des centres communautaires dynamiques qui favorisent l’apprentissage tout au long de la vie, suscitent la curiosité et rassemblent les gens”, a déclaré Longo. « Je suis honoré de rejoindre une institution qui se targue d’offrir le genre d’espace accueillant, des programmes diversifiés, d’excellentes collections et une technologie de pointe qui contribuent à faire de la région de Grayslake une communauté si dynamique et un endroit où il fait bon vivre. ”

Pour plus d’informations sur cet événement ou la bibliothèque publique de la région de Grayslake, rendez-vous sur www.grayslake.infosuivez la bibliothèque sur Facebook @GrayslakeLibrary et Instagram @grayslakelibrary ou appelez le 847-223-5313.