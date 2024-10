La betterave est un superaliment sous-estimé avec 4 bienfaits surprenants pour la santé

Lisez l’étiquette sur une bouteille de capsules de racine de betterave et vous verrez peut-être des promesses d’amélioration des performances sportives, de la tension artérielle et du fonctionnement de vos systèmes digestif et immunitaire. Mais quelques grammes de poudre rose peuvent-ils faire tout cela ?

La réponse est un « Ehh… peut-être » retentissant.

Si vous voulez vraiment profiter pleinement des bienfaits des betteraves pour la santé, « Ne gaspillez pas votre argent en suppléments ou en jus spéciaux. Mangez simplement des betteraves », explique Cydney McQueen, PharmD, professeur clinicien à la faculté de pharmacie de l’Université du Missouri-Kansas City et experte en compléments alimentaires.

Voici ce que disent les recherches sur ce légume-racine super nutritif.

Les betteraves sont une riche source d’antioxydants.

Les antioxydants neutralisent les radicaux libres. Ce sont deux molécules qui circulent dans le corps. Considérez les antioxydants comme les bons et les radicaux libres comme les méchants.

Les radicaux libres sont produits par certaines fonctions corporelles, comme le métabolisme, mais également par l’exposition à des éléments nocifs du monde qui nous entoure, comme la fumée de cigarette, la pollution et les radiations. Ils s’accrochent aux cellules saines et les endommagent selon un processus appelé stress oxydatif. Au fil du temps, ce stress cumulatif contribue aux signes du vieillissement et au risque de nombreuses maladies chroniques liées au vieillissement, notamment le cancer, les maladies cardiaques et la maladie d’Alzheimer.

Les antioxydants, qui proviennent d’aliments sains, en particulier ceux de couleur rouge vif, orange, violet et bleu, s’accrochent aux radicaux libres et les empêchent de faire des ravages sur les cellules saines. Mais les betteraves ne sont pas n’importe quel aliment rouge ou violet ordinaire. Des études montrent que les betteraves entières (et non les jus ou les capsules remplies de poudre) sont deux fois plus efficaces pour neutraliser les radicaux libres que les autres produits rouges, oranges, violets et bleus. En fait, ils sont classés parmi les 10 plus puissants légumes antioxydants.

Les antioxydants ont des implications dans la prévention de toutes sortes de maladies chroniques liées à l’âge. Vous pouvez bénéficier de ces bienfaits grâce aux betteraves fraîches, séchées ou en purée.

Les betteraves tirent leur teinte magenta et une grande partie de leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires d’un pigment naturel appelé bétalaïne. C’est pourquoi de nombreuses recherches ont exploré leur potentiel pour la prévention du cancer. Il a été démontré que les betteraves ont un certain degré d’activité anticancéreuse chez les rats de laboratoire qui ont cancer et sur des cellules cancéreuses humaines dans des boîtes de Pétri. Bien que cela soit certainement prometteur, il y a un long chemin à parcourir entre ces résultats et un essai clinique sur l’homme qui pourrait prouver que les betteraves, ou les produits chimiques qui en sont extraits, pourraient prévenir ou traiter le cancer.

Mais c’est une raison de plus, dit McQueen, d’avoir une alimentation riche en une variété de fruits et de légumes. « Presque n’importe quel fruit ou légume, lorsque vous en extrayez des composants et que vous le mettez dans des tubes à essai, aura une activité anticancéreuse », explique-t-elle. « Les gens qui bien manger et consommez beaucoup de fruits et de légumes ou régime à base de plantes ont tendance à avoir un risque plus faible de cancer.

