La bête violente Robert Howard a tué l’adolescente Arlene Arkinson, 15 ans, qui a disparu il y a 27 ans, selon les règles du coroner

Le tueur d’enfants CONDAMNÉ Robert Howard était responsable de la mort tragique d’Arlene Arkinson, a statué un coroner.

La jeune fille de 15 ans a disparu en 1994 et son corps n’a jamais été retrouvé.

Arlene Arkinson, 15 ans, a été assassinée par le délinquant sexuel violent Robert Howard, a statué un coroner Crédit : PA : Association de la presse

L’infâme violeur et tueur d’enfants Robert Howard est mort en prison en 2015 Crédit : PA : Association de la presse

Et le coroner Brian Sherrard a statué aujourd’hui que « selon la prépondérance des probabilités », l’adolescent de 15 ans avait été victime du délinquant sexuel dangereux.

Arlene, de Castlederg, dans le comté de Tyrone, était en soirée à Bundoran, dans le comté de Donegal, lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois.

Elle avait été aperçue en compagnie d’Howard dans la nuit.

Le délinquant sexuel violent est décédé en prison à l’âge de 71 ans alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre d’enfant en 2015.

Malheureusement, malgré des recherches approfondies, le corps d’Arlene n’a jamais été retrouvé.

À la suite d’une longue enquête au palais de justice d’Omagh, le coroner Brian Sherrard a découvert qu’elle était décédée le matin du dimanche 14 août 1994.

Il a déclaré: « Il n’y a aucune trace de sa vie après cette date.

« Robert Howard – un délinquant sexuel violent et la dernière personne à avoir été vue avec Arlene, aux premières heures du 14 août 1994 – était responsable de sa mort. »

Il a ajouté: « Le mécanisme de la mort est inconnu. »

« IL ÉTAIT RESPONSABLE »

Après l’audience, la sœur de Mme Arkinson, Kathleen, a demandé une enquête publique sur l’affaire.

Elle a déclaré que Howard avait été un agent de l’État et que toutes les circonstances qui ont conduit à la mort d’Arlene et à l’évasion de la justice de M. Howard doivent faire l’objet d’une enquête.

Elle a déclaré: « C’était une enquête de 14 ans, presque aussi longue que la vie d’Arlene.

« Une enquête dont Howard et l’État n’ont jamais voulu. Elle a été ouverte en novembre 2007 et ne se termine qu’aujourd’hui.

« Vingt-sept ans après le meurtre d’Arlene, je suis toujours à la recherche de son corps. Que puis-je faire d’autre ? Qu’est-ce que quelqu’un s’attendrait à ce que je fasse d’autre ?

« Malgré ce qui s’est passé, j’ai fait confiance à notre système judiciaire et je l’ai suivi.

« Par conséquent, je lance un appel au ministre de la Justice (Naomi Long) pour qu’il examine attentivement le cas d’Arlene.

APPEL D’ENQUÊTE PUBLIQUE

« Quand elle le fera, elle verra que la nécessité d’une enquête publique sur les activités de Robert Howard dans cette juridiction et son statut d’agent du RUC, qui a conduit à la mort et à la misère de nombreuses personnes, sera inévitable.

« Je garantis à la ministre que plus elle se penchera sur le cas d’Arlene, plus elle sera indignée et terrifiée au nom du public. Mais, par-dessus tout, je veux un enterrement chrétien pour ma sœur. En cherchant la vérité, par l’enquête publique , peut-être que j’y parviendrai. »

Howard, originaire du Co Laois, a été accusée de son meurtre en 2002, mais acquittée en 2005.

Le jury n’a pas été informé de ses antécédents d’infractions sexuelles violentes ni du fait qu’il avait déjà été reconnu coupable du meurtre et du viol de l’écolière Hannah Williams, 14 ans, à Londres.

Le coroner a décidé que le décès avait eu lieu en Irlande du Nord, bien que le lieu précis reste inconnu.

Il a déclaré: « Le tribunal est sûr de la date du décès car Howard a commencé à établir un alibi à partir du matin du 14 août 1994 à un moment où la disparition d’Arlene n’était pas connue.

« Cependant, le tribunal est convaincu que les restes d’Arlene ont été cachés dans cette juridiction », a-t-il déclaré, ajoutant que Howard connaissait bien la région de Castlederg et que la frontière irlandaise voisine était alors activement surveillée par les forces de sécurité.

« Le temps disponible avant le lever du soleil était en effet très limité », a-t-il déclaré.

HOWARD A DIT D’ÊTRE « HANTÉ »

Le coroner a noté des « quasi aveux » de Howard, tels que ses enquêtes auprès d’un certain nombre de policiers au sujet de la purge de sa peine en Irlande du Nord s’il avouait certaines choses.

Et le fait qu’il ait soulevé des problèmes concernant le besoin d’aide mais la peur de franchir le pas, de vivre dans la peur, de traverser la route lorsqu’il a vu un policier.

Plus révélateur, il avait raconté avoir été hanté et avoir vu un visage dans une foule et se souvenir de la fille.

Il a déclaré que ces inquiétudes « n’étaient pas des aveux mais indiquent une culpabilité ».

Arlene, une élève du lycée St Eugene, dont la mère était décédée en 1990, était connue des services sociaux.

FRÈRES ‘VRAIMENT REMARQUABLES’

Au cours de l’audience de mercredi, le coroner a rendu hommage à l’engagement de ses six frères et sœurs aînés pour son bien-être comme « vraiment remarquable ».

Il a rejeté plusieurs rumeurs datant de l’époque de la disparition de Mme Arkinson, notamment selon lesquelles elle avait quitté volontairement Castlederg, qu’elle avait été suicidaire ou qu’elle avait été enceinte.

Il a également dissipé toute suggestion selon laquelle des membres de la famille de Mme Arkinson avaient été impliqués dans son meurtre.

L’enquête, qui dure depuis plus d’une décennie, a été décrite comme ayant « redynamisé » les enquêtes policières des deux côtés de la frontière.

M. Sherrard a noté que cela faisait 27 ans qu’Arlene avait disparu.

Il a déclaré que les conclusions de l’enquête devaient initialement être rendues en mars 2020, mais ont été retardées en raison de la pandémie de Covid-19 et d’autres problèmes.

Concluant ses conclusions, il a déclaré: « Je voudrais réfléchir sur Arlene, qui serait maintenant une femme dans la quarantaine, et c’est un profond regret qu’Arlene n’ait pas pu vivre sa vie et vivre pleinement son potentiel. .

« Et je voudrais également réfléchir à la très grave injustice qui a finalement été infligée à la famille Arkinson en raison des actions de Robert Howard. »

Il a ajouté: « Je voudrais réfléchir à la manière exhaustive dont Kathleen en particulier a conduit cette affaire depuis les premiers jours après la disparition jusqu’à aujourd’hui, et c’est remarquable et Arlene elle-même a été exceptionnellement bien servie par sa famille en les 27 années intermédiaires. »