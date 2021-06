La bête sexuelle écossaise Kim Avis qui a simulé sa propre mort prévoyait de louer des AirBnB aux États-Unis pendant sa fuite

Une bête du SEXE qui s’est enfuie et a simulé sa mort dans le but d’esquiver la justice a tenté de commencer une nouvelle vie aux États-Unis en gérant des locations de vacances, pouvons-nous révéler.

Kim Avis, 57 ans, a été condamné à 12 ans pour un catalogue de crimes écoeurants, dont trois viols, avec 36 mois supplémentaires pour ne pas avoir comparu devant un tribunal en Écosse.

Kim Avis prévoyait de louer des AirBnB lors d’une fuite aux États-Unis Crédit : PA

L’ancien commerçant et musicien ambulant d’Inverness a fait pendant une décennie la proie de quatre victimes, dont une fille de 12 ans, mais s’est enfui aux États-Unis avant d’être jugé.

Avis a disparu dans un site de beauté notoire en Californie et a voyagé à travers le pays, avant que les forces de l’ordre ne le capturent dans un motel bon marché du Colorado et qu’il ne soit extradé vers le Royaume-Uni.

Mais c’est depuis qu’Avis avait prévu de commencer une nouvelle vie en Amérique avec sa femme après avoir vendu sa maison près d’Inverness quelques semaines avant la disparition.

La bête sexuelle a été emprisonnée la semaine dernière pour s’être attaquée à quatre femmes, dont une fille de 12 ans Crédit : AP : Presse associée

Une source aux États-Unis a déclaré : « Il ne nous a jamais rien dit sur ce qui se passait. Il a dit quelque chose à propos d’une chasse aux sorcières et que les gens étaient malveillants.

« Il a dit qu’il était un citoyen américain. Mais nous savions que quelque chose n’allait pas.

« La prochaine chose que je sais, c’est qu’il a été récupéré dans une chambre d’hôtel à Colorado Springs et nous avons découvert qui il était et au sujet de ces accusations.

Des plongeurs recherchent le corps d’Avis après avoir simulé sa propre mort Crédit : KSBW

«Il a dit qu’il devait retourner en Écosse et s’occuper de quelque chose et qu’il allait faire des AirBnB aux États-Unis pour de l’argent et des trucs. Nous ne pensions pas qu’il risquait d’être jugé.

Nous avons précédemment raconté comment Avis avait vendu sa maison familiale – surnommée le repaire des loups – pour 250 000 £ quelques semaines seulement avant sa disparition.

La propriété avait déjà été annoncée sur le site de location Airbnb à partir de 35 £ la nuit.

Avis a également remis ses deux huskies au sanctuaire Munlochy Animal Aid à proximité de North Kessock avant de s’envoler pour les États-Unis avec son fils Ruben, qui a ensuite signalé sa disparition.

Lord Tire a émis un mandat d’arrêt lorsqu’Avis n’a pas assisté à une audience préliminaire devant la Haute Cour d’Édimbourg en mars 2019.

En emprisonnant Avis à la Haute Cour d’Édimbourg la semaine dernière, le juge Lord Sandison a déclaré : « Vous êtes effectivement parti en fuite avant que les US Marshals, sans être persuadé que vous étiez mort, vous ont retrouvé. »

Il a dit… qu’il allait faire des AirBnB aux États-Unis pour de l’argent et des trucs. Nous ne pensions pas qu’il faisait face au tribunal

Le tribunal a appris qu’Avis était bien connu dans sa ville natale d’Inverness et avait déjà reçu un «prix du bon citoyen».

Mais il avait un autre côté et a manipulé, géré et contraint ses victimes – tandis qu’un rapport de fond détaillait sa « personnalité dominante et dominante ».

Avis a été reconnu coupable d’avoir violé deux femmes et une fille de 12 ans ainsi que d’avoir attaqué un autre enfant du même âge.

Il a été reconnu coupable de 13 infractions de viol, tentative de viol, agression sexuelle et indécence de 2006 à 2016.

Et il a été reconnu coupable d’avoir esquivé le tribunal en 2019 après avoir envoyé un coureur aux États-Unis, affirmant plus tard qu’il craignait de ne pas obtenir un procès équitable.

Avis a été inscrit au registre des délinquants sexuels pour une durée indéterminée.

