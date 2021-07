La bête qui a violé une écolière de 11 ans portant un masque de loup terrifiant est emprisonnée après avoir sauté sur la victime et l’avoir traînée dans des buissons

Un monstre SICK qui a violé une écolière de 11 ans en portant un masque de loup terrifiant a été emprisonné.

Le pédophile condamné, nommé uniquement Christoph K. en raison de la loi allemande sur la protection de la vie privée, s’est jeté sur sa victime et l’a traînée dans des buissons avant de couvrir son visage avec sa veste pendant l’ignoble épreuve.

L’homme de 45 ans avait auparavant harcelé la jeune et l’avait même photographiée avant l’attaque de Munich.

L’écolière se promenait dans un parc à Obergiesing, Munich, vers midi le 25 juin 2019, lorsque Christoph K. l’a attrapée.

Portant un masque de loup horrible ainsi que des gants en latex, il l’a tirée dans un buisson où il l’a violée.

Le tribunal a appris qu’il avait dit à sa victime terrifiée : « Restez immobile pendant au moins cinq minutes, je sais où vous habitez et je vous ferai du mal à vous et à votre famille si vous leur dites.

Cependant, dès qu’elle est rentrée chez elle, la jeune fille a signalé l’agression.

Christoph K. – qui venait tout juste d’être libéré d’un institut psychiatrique sécurisé en attendant la décision de le laisser partir définitivement – ​​a été arrêté sur son lieu de travail deux jours plus tard après que son ADN a été retrouvé sur les lieux du crime et sur les vêtements de la victime.

Comme il était déjà un pédophile condamné, la police avait son ADN dans le dossier.

Lors du procès de mardi, Christoph K. a admis s’être déguisé avec un masque de loup, qu’il a ensuite jeté dans une poubelle près de chez lui, et il a également admis qu’il avait traîné la jeune fille dans les buissons en plein jour où il l’avait violée. .

Le tribunal régional de Munich l’a condamné à 12 ans de prison pour l’attaque, soit moins que les 14 ans requis par les procureurs.

Le pédophile reconnu coupable Christoph K. avait déjà été condamné à 11 mois de prison après avoir été reconnu coupable de 17 chefs d’accusation de maltraitance d’enfants en 2010.

Cependant, au lieu d’aller en prison, il a été enfermé dans une clinique psychiatrique sécurisée à Munich et, plus récemment, a été libéré et hébergé dans une unité de vie assistée.





Le tribunal a admis que Christoph K. avait planifié l’attaque à l’avance et « était préparé pour l’acte », ce qui a souligné le cas du procureur selon lequel il savait ce qu’il faisait, et ils ont rejeté le plaidoyer de la défense pour le faire remettre immédiatement en soins psychiatriques.

Cependant, le tribunal a décidé qu’après avoir été libéré de prison, il devrait être envoyé dans un hôpital psychiatrique sécurisé, où il devrait rester jusqu’à ce que les médecins décident qu’il pouvait être libéré en toute sécurité.

Selon les médias locaux, l’accusé qui a été autorisé à porter un masque au tribunal pour cacher son visage est resté silencieux pendant le procès.

