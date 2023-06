La «bête» Poutine «développera le goût» pour la guerre au-delà de la frontière ukrainienne si le tyran est autorisé à revendiquer la victoire, prévient Zelensky

VOLODYMYR Zelensky a prévenu que Poutine « développera un goût » pour la guerre bien au-delà de la frontière ukrainienne s’il est autorisé à revendiquer la victoire.

Le président ukrainien a appelé les dirigeants mondiaux à s’unir contre la Russie avant sa contre-offensive – tout en leur rappelant qu’ils pourraient repousser une invasion ensuite.

6 Volodymyr Zelensky a averti que la Russie ne s’arrêterait pas à la conquête de l’Ukraine Crédit : EPA

6 Il craint que le président russe ne vise la domination mondiale Crédit : AP

6 Il a exhorté les alliés à fournir à l’Ukraine plus d’armes dès que possible Crédit : AP

Il a réitéré ses appels antérieurs à l’aide internationale tout en livrant une mise en garde qui donne à réfléchir aux autres pays concernant les plans d’après-guerre de Poutine.

Bien que reconnaissant pour le soutien en armes de l’Occident, Zelensky a exprimé sa frustration que certains nourrissent l’Ukraine au goutte-à-goutte.

Il a expliqué qu’il ne comprenait pas pourquoi les alliés ne fournissaient pas une artillerie plus avancée qui pourrait aider l’Ukraine à vaincre la Russie.

Dans une interview avec le le journal Wall Streetil a insisté sur le fait qu’il « croit fermement » que ses forces triompheront – mais elles ont besoin d’aide rapidement.

Si sa nation battue ne peut pas résister à l’avancée de Poutine, Zelensky a averti que « cet animal, cette bête développera un goût » pour le pouvoir et la domination qui ne s’arrêtera pas à la porte de l’Ukraine.

« Ne comparons pas qui devrait être reconnaissant envers qui », a-t-il déclaré.

Des documents d’espionnage divulgués ont montré que le tyran russe croyait que les dirigeants occidentaux tomberaient à ses pieds et que l’OTAN se désintégrerait après avoir envahi l’Ukraine.

Poutine avait les yeux rivés sur une victoire éclair qui renverserait ses rivaux mondiaux et les laisserait implorer grâce.

Mais sa guerre a été jonchée de bévues, prouvant qu’il a largement sous-estimé la force de la défense ukrainienne.

Zelensky a exhorté l’Otan à proposer une voie concrète vers l’adhésion et les garanties de sécurité, tout en suggérant que certains membres hésitaient à offrir leur soutien par crainte de représailles russes.

Il a également supplié des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil d’essayer de freiner le plan de domination mondiale de Poutine.

Le dirigeant ukrainien a déclaré qu’il tentait de convoquer un sommet autour de son plan de paix en 10 points, qui obligerait les troupes russes à se retirer.

Il pense que Poutine doit être accueilli froidement par les nations qui sont restées assises sur la clôture pour qu’il réalise que sa guerre est injuste.

« Poutine doit savoir que les gens ne lui serreront pas la main, qu’il ne siège plus à la table des pays sérieux, que la Russie ne fait pas partie des organisations internationales », a déclaré Zelensky.

Il a ensuite évoqué les relations particulièrement étroites de Vlad avec le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a tenté de négocier un accord de paix.

Si vous êtes grand, c’est ce que signifie la grandeur nationale. Ce n’est pas une peinture ou un musée; c’est une vraie guerre sanglante. Président Zelenski

Zelensky a déclaré qu’il tiendrait compte des vues de la Chine, mais a refusé d’accepter toute proposition impliquant l’abandon du territoire ukrainien.

Il a révélé qu’il avait exhorté Xi à ne pas fournir d’armes ou de technologies redoutables à la Russie en avril, qui lui avait dit que non.

L’Ukraine pense que la Chine pourrait être utile dans les pourparlers de paix grâce à sa position mondiale – mais a laissé entendre qu’il voulait qu’ils en fassent plus.

« Je ne voudrais pas qu’un tel pays reste les bras croisés et regarde des gens mourir », a poursuivi Zelensky.

« Si vous êtes grand, c’est ce que signifie la grandeur nationale. Ce n’est pas une peinture ou un musée; c’est une vraie guerre sanglante.

Il a expliqué que ses forces étaient prêtes à lancer une contre-offensive explosive pour reprendre des pans entiers du territoire occupé par la Russie.

Mais il a admis que la supériorité aérienne russe sur le champ de bataille signifie « qu’un grand nombre de soldats mourront ».

L’Ukraine a un besoin urgent de plus de systèmes de défense – comme le Patriot de fabrication américaine – pour avoir une chance de protéger les soldats contre les roquettes.

Mais les troupes de Zelensky et « plus fortes et plus motivées » que les forces épuisées de Poutine essaient désespérément de tenir le coup.

Avec ou sans plus d’aide d’armes occidentales, le président a promis une contre-offensive sensationnelle pour écraser l’invasion de Poutine.

« Nous aimerions avoir certaines choses, mais nous ne pouvons pas attendre des mois », a-t-il déclaré.

6 L’Ukraine a appelé à plus de systèmes de défense comme le Patriot de 1,1 milliard de dollars fabriqué aux États-Unis Crédit : AFP

6 Zelensky a déclaré qu’il s’attend à perdre un grand nombre de soldats alors qu’il lance sa contre-offensive Crédit : Getty