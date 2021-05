Une bête de mer mystérieuse avec des «ailes» qui a été trouvée sur une plage, a dérouté les habitants car son corps en décomposition ressemble à une «gargouille».

L’étrange créature a été trouvée dans les Outer Banks de Caroline du Nord par Kenny Harris, 42 ans, qui visitait la région avec sa famille.

La bête de mer mystérieuse avec des «ailes» a été trouvée sur une plage américaine Crédit: Crédit: Pen News / Kenny Harris

Son corps en décomposition ressemble à une gargouille

Il a dit: «Je suis sorti pour une promenade matinale seul et de loin, j’ai vu quelque chose dans le sable.

«En me rapprochant, j’ai vu ce poisson mort qui ressemblait à une créature effrayante. Je pensais qu’il avait des ailes – il ressemblait à une gargouille!

« Je viens de Virginie-Occidentale et je visite les Outer Banks deux fois par an, et je n’ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. »

Lorsqu’il a partagé ses photos en ligne, de nombreux habitants étaient aussi perplexes que lui.

Certains ont dit que la créature était un chupacabra mythique, d’autres un hybride chauve-souris-poisson, tandis que plusieurs personnes ont noté la ressemblance avec Falkor – le dragon du film de 1984, The NeverEnding Story.

«J’ai pêché là-bas pendant des années et je n’ai jamais rien vu de tel», a commenté une personne.

Une créature mystérieuse a été trouvée dans les Outer Banks en Caroline du Nord

« C’est le résultat de déchets toxiques constamment déversés dans nos océans », a déclaré un autre.

Un autre a écrit: « Cela ressemble à un détraqueur de Harry Potter! »

Finalement, cependant, un consensus a émergé – Kenny avait trouvé un angelshark, un groupe de requins classés comme en danger critique d’extinction.

«C’était vraiment bizarre», dit-il.

Les anges étaient autrefois communs dans l’Atlantique nord, la Méditerranée et la mer Noire.

Mais un marché pour le poisson s’est développé dans les années 1980 et la population a considérablement diminué.

Le type spécifique d’angelshark Kenny rencontré peut être un Squatina dumeril, également connu sous le nom de diable des sables.

Il s’avère que l’étrange bête de mer était un ange

L’espèce passe une grande partie de son temps enfouie dans les sédiments au fond de l’océan, à l’affût de ses proies, notamment des coassins, des chèvres et des poissons-papillons.

Bien que normalement non agressif, il peut infliger de graves blessures s’il est provoqué et a la réputation de s’en prendre aux pêcheurs lorsqu’il est attrapé.

Comment ce requin est mort reste un mystère.