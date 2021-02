De fortes chutes de neige devraient perturber certaines parties de la Grande-Bretagne aujourd’hui et demain alors que la tempête Darcy arrive de Russie et d’Ukraine et apporte quatre jours de temps glacial dans une grande partie du pays.

Le Met Office a mis en garde contre « d’importantes chutes de neige perturbatrices » à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, en particulier dans certaines régions d’East Anglia et du Kent, alors que les Britanniques subissent des coupures de courant et des conditions de conduite difficiles.

Des avertissements jaunes pour la neige et la glace ont été émis pour certaines parties de Norfolk, Suffolk, Essex et Kent, car jusqu’à 30 cm de neige devraient tomber dans certaines zones, tandis que l’Agence pour l’environnement a émis 171 alertes d’inondation et 52 avertissements.

Des vents extrêmement froids de 50 mph en provenance d’Ukraine et de la mer Noire vont déchirer la Grande-Bretagne, avec des températures chutant à -10 ° C – bien que le froid ne devrait pas être aussi « mordant » qu’il l’était avec la Bête 2018 de l’Est.

La neige continuera de tomber sur le nord-est de l’Angleterre, tandis que les terrains plus élevés dans certaines parties du centre et de l’est de l’Écosse subissent des chutes de neige hier. La pluie à des niveaux plus bas en Écosse a déjà provoqué des inondations.

Il y aura encore de la neige dans le sud-est de l’Angleterre ce soir, tandis que les averses de neige devraient se poursuivre dans le nord-est – avec des coups de vent très froids et des averses de neige attendues dans l’est et le nord-est lundi.

La tempête Darcy, qui a été nommée par les prévisionnistes néerlandais, ne pouvait pas être plus éloignée du mois de février humide de l’année dernière, qui a vu de nombreuses tempêtes de l’Atlantique faire des ravages dans la vie de millions de Britanniques.

Une voiture couverte de neige roule sur Ecclesall Road à Sheffield alors que certaines parties du Yorkshire sont frappées par de fortes chutes de neige

La météorologue Sarah Kent a déclaré: « Il y aura d’importantes chutes de neige perturbatrices dans le sud-est. Il y a une petite chance en particulier sur les Downs of Kent et les North Downs que vous puissiez voir 25-30 cm de neige.

«C’est une petite chance mais la menace est là, jusqu’à un pied de neige potentiellement combiné avec des vents d’est extrêmement forts. Même à l’intérieur des terres dans cette zone, les rafales pourraient être de 45 mph et plus que celles des côtes.

« Cela pourrait entraîner une dérive importante de la neige couchée et, évidemment, des blizzards pour la neige qui vous dépasse pour quiconque tente de voyager. »

Le météorologue en chef du Met Office, Paul Gundersen, a déclaré: « Le Royaume-Uni est dans une période particulièrement froide et neigeuse au cours de la semaine prochaine, avec de l’air très froid dans l’ensemble du Royaume-Uni dimanche.

«Les averses verront la neige s’accumuler dans les régions de l’est. On s’attend à une neige plus étendue et nous pourrions voir de 5 à 10 cm de neige assez largement, avec une chance que quelques endroits puissent voir 20 cm ou plus.

«Avec des conditions météorologiques aussi violentes, il est important de se tenir au courant des dernières prévisions.

Il y aura de forts vents d’est pendant cette période, ce qui peut entraîner des conditions de blizzard et parfois de la poudrerie et de la dérive de la neige couchée.

Les températures diurnes resteront faibles pour une grande partie du pays au cours des prochains jours, certains endroits restant sous le point de congélation et les vents violents le rendront encore plus froid.

Des alertes de temps froid sont en place dans toute l’Angleterre, avec des températures à travers le Royaume-Uni qui chutent à mesure que l’air froid entre, des gelées nocturnes généralisées et un refroidissement éolien rendant les températures diurnes glaciales.

Des avertissements de neige orange ont été émis pour les parties est de Norfolk, Suffolk, Essex et Kent alors que la pluie se transformera de plus en plus en neige dimanche, tandis que l’Agence pour l’environnement a émis 171 alertes d’inondation et 52 avertissements.

Sur la photo: prévisions du Met Office pour dimanche (à gauche) et lundi (à droite) alors que les températures restent dans les faibles chiffres simples

Une personne paddle board le long du canal de Basingstoke près de Dogmersfield dans le Hampshire

Le Dr Owen Landeg, chef de groupe, événements extrêmes et protection de la santé chez PHE, a déclaré: «Le temps froid n’est pas seulement inconfortable, il peut avoir un impact sérieux sur la santé. Pour les personnes âgées et celles souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires, cela peut augmenter les risques de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’infections pulmonaires.

« Il est donc vraiment crucial en ce moment de ne pas oublier de vérifier les voisins ou les parents fragiles ou plus âgés, en particulier ceux qui vivent seuls ou qui souffrent de maladies graves.

« Passez un appel ou une visite à domicile à distance sociale s’ils vivent à proximité, pour leur rappeler quelques conseils de santé simples mais importants, tels que chauffer leur maison à au moins 18 ° C et se tenir au courant des prévisions.

« Il est également utile de vérifier qu’ils ont suffisamment de nourriture et de boissons et les médicaments dont ils ont besoin. Cela les aidera à rester au chaud et bien.

L’air froid restera probablement en place jusqu’à la semaine prochaine, ce qui accroîtra le risque d’averses de neige, en particulier dans l’est.

L’année dernière, KNMI – le service national de prévisions météorologiques des Pays-Bas – a rejoint le Met Office et Met Éireann dans le groupe de dénomination des tempêtes d’Europe de l’Ouest.

D’autres pays européens pour nommer des tempêtes percutantes incluent la France, l’Espagne et le Portugal dans le sud-ouest de l’Europe et la Suède, la Norvège et le Danemark dans le nord de l’Europe.