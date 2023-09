La bêta ouverte d’Android 14 arrive pour OnePlus 11

Attention, propriétaires d’appareils OnePlus 11 : OnePlus a publié OxygenOS 14 Bêta 1 à partir de cette semaine, vous permettant d’obtenir la dernière et la meilleure version du système d’exploitation Android, Android 14, sur votre appareil. Il s’agit de la première version bêta ouverte de OnePlus pour le OnePlus 11, donc si quelqu’un aime ce téléphone, c’est immédiatement une semaine amusante.

OnePlus met en avant son nouveau « design Aquamorphic avec un style de couleur naturel, doux et plus clair pour une expérience de couleur plus confortable », une stabilité améliorée du système, des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité mises à jour, et bien d’autres encore. Après tout, étant donné qu’il s’agit d’une version bêta, il existe également des bugs connus. Tous les détails sur ceux ci-dessous.

Pour obtenir des instructions d’installation complètes, veuillez visiter le forum OnePlus et assurez-vous de suivre ce qui est indiqué. Ce n’est pas un processus compliqué, mais à titre d’avertissement, assurez-vous d’utiliser les instructions nord-américaines et non celles répertoriées pour l’Inde. Ci-dessous, nous avons la liste complète des bugs et des nouveautés.

Problèmes connus

L’icône de vol s’affiche sur la barre d’état après avoir désactivé le mode vol.

L’activation du mode vol dans le centre de contrôle ne répond pas.

Problème de flashback lors de la saisie de notes dans l’étagère.

Problème d’écran noir lors de l’ouverture de la page de suivi des étapes via le widget de santé dans l’étagère.

La fonction d’accélération du réseau double canal ne peut pas être déclenchée automatiquement.

Faire glisser le doigt sur l’icône ne peut pas lancer l’application à l’aide du lancement rapide.

L’écran clignote pendant l’animation de démarrage de l’application.

Le geste de balayage vers le haut échoue probablement.

Journal des modifications

Sécurité et confidentialité Améliore la gestion des autorisations liées aux photos et aux vidéos pour un accès plus sûr par les applications.

Optimisation des performances Améliore la stabilité du système, la vitesse de lancement des applications et la fluidité des animations.

Conception aquamorphique Améliore le design Aquamorphic avec un style de couleur naturel, doux et plus clair pour une expérience de couleur plus confortable. Ajoute des sonneries sur le thème Aquamorphic et réorganise les sons de notification du système.

Entretien utilisateur Ajoute un AOD de suivi du carbone qui visualise les émissions de carbone que vous évitez en marchant au lieu de conduire.



// OnePlus