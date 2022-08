La bêta One UI 5 de Samsung est arrivée sur le Galaxy S22

Android 13 est suffisamment proche du lancement pour que Samsung commence à ouvrir son programme One UI 5 Beta pour la première fois sur la série Galaxy S22.

Le premier déploiement a commencé en dehors des États-Unis (en Allemagne et en Corée), mais ne soyez pas surpris s’il arrive ici sous peu. Samsung officiellement annoncé (puis a retiré l’annonce) que les États-Unis sont inclus dans le premier groupe. Nous pourrions avoir une surprise amusante le week-end puisque cela a commencé ailleurs.

Comment s’inscrire au programme One UI 5 Beta ?

Pour vous inscrire, vous devrez non seulement disposer d’un de ces appareils S22, mais également ouvrir l’application Samsung Members et rechercher un avis sur le programme. Vous pouvez voir une bannière en haut de l’application Membres avec des instructions sur la façon de rejoindre également. Si vous regardez l’image en haut de cet article, elle devrait ressembler à celle-ci une fois disponible. Pour vérifier un avis, vous appuyez sur cette icône de cloche comme indiqué ci-dessus.

Encore une fois, les inscriptions sont actuellement ouvertes en Allemagne et en Corée. Les États-Unis ne l’ont pas vu aller en direct pour le moment.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de One UI 5 ?

Dans l’annonce de Samsung, ils affirment que One UI 5 introduit “de nouvelles façons pour les utilisateurs de personnaliser l’expérience de leur smartphone, y compris un ensemble étendu d’options de couleur pour un look plus personnalisé”. Ce look signifie jusqu’à 16 thèmes de couleurs prédéfinis basés sur des fonds d’écran et 12 options de couleurs supplémentaires pour les écrans d’accueil, les icônes et le panneau rapide. Ces changements sont des fonctionnalités directes d’Android 13.

Samsung ajoute un moyen d’empiler des widgets de la même taille sur un seul emplacement (!), Un “moyen plus simple de personnaliser les notifications entre les applications”, de nouveaux contrôles pour bloquer les notifications, des paramètres de son et de vibration mis à jour (et leurs menus), multi – Prise en charge de la langue entre les applications, capacités de caméra améliorées, barre de zoom de caméra plus réactive et tableau de bord d’état de sécurité.

Les numéros de build arrivés jusqu’à présent incluent S90xBXXU2ZVH4 et S90xNKSU2ZVH4, avec ce “x” permuté en fonction du modèle.

Dès que nous l’aurons, nous vous le ferons savoir !