La bêta devient la dernière licorne EVA avec Amazon, le soutien de Fidelity

Beta Technologies a annoncé mardi un cycle de financement de 368 millions de dollars dirigé par le Fonds pour le climat d’Amazon et Fidelity, évaluant le démarrage de l’avion vertical électrique à 1,4 milliard de dollars.

« Ce sont des investisseurs de premier plan. C’est génial d’avoir la validation », a déclaré le fondateur et PDG de Beta, Kyle Clark, à CNBC, parlant de briser le soi-disant statut de licorne de 1 milliard de dollars. Il a ajouté qu’il envisage un avenir où les Beta EVA seront utilisés pour la livraison Amazon Prime.

« Le Climate Pledge Fund est mis en place pour permettre à des technologies comme la nôtre de devenir les objectifs d’Amazon », a déclaré Clark. « Il existe des solutions durables dans les bâtiments et évidemment dans les véhicules au sol, mais l’aviation n’a pas de solution. »

«Nous soutenons la mission de Beta Technologies de remodeler le transport aérien grâce à une aviation à émissions nulles». Kara Hurst, vice-présidente et responsable de la durabilité mondiale chez Amazon, a déclaré dans un communiqué de presse annonçant le cycle de financement. « Le développement de technologies durables et décarbonantes contribuera à faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone et à protéger la planète pour les générations futures. »