La bêta de Monster Hunter Wilds démarre sur Steam

Bonjour et bonne journée bêta de Monster Hunter Wilds ! Et quelle journée c’est ! Un rapide coup d’œil sur SteamDB ce matin indique qu’un parcelle des personnes jouent à la version bêta de Monster Hunter Wilds ce matin : plus de 463 000 à un moment donné au cours des dernières 24 heures, avec beaucoup de place pour grandir encore au cours du week-end.

Depuis ce matin, la version bêta de Monster Hunter Wilds est actuellement la quatrième jeu le plus joué sur Steamderrière seulement Counter-Strike 2, PUBG et Dota 2. Il a réussi à surpasser GTA 5, Call of Duty, Naraka: Bladepoint et même Banana, le jeu étrange qui a toujours eu un nombre massif de joueurs pendant des mois bien qu’il ne s’agisse que d’un jeu sur cliquer sur les bananes. Quoi qu’il en soit, oui, Monster Hunter Wilds est plus populaire que cliquer sur une banane.

Ce nombre de joueurs continuera probablement à augmenter au cours du week-end également, étant donné que le nombre actuel de joueurs au moment où j’écris ceci à 5 h 45 (heure du Pacifique) un vendredi est de 424 000. Monster Hunter Wilds détrônera-t-il Dota 2 ? Nous verrons!

La version bêta de Monster Hunter Wilds est techniquement disponible depuis le 28 octobre sur PS5 via une période d’accès anticipé exclusive de deux jours pour les membres PS Plus, mais elle a atterri sur PC, Xbox et pour le reste des utilisations PlayStation hier à 8h00 (heure du Pacifique). Il se déroule jusqu’au 3 novembre à 19 h HP. La version bêta inclut le créateur de personnages, avec la possibilité de transférer des personnages vers le jeu complet, un peu de contenu d’histoire et une chasse complète au monstre Doshaguma.

Captures d’écran de Monster Hunter Wilds – État des lieux de septembre 2024

Lors de notre dernier aperçu du jeu en août, nous étions plutôt satisfaits de ce que nous avions vu. Nous l’avons appelé « un Monster Hunter qui embrasse les parties de Rise qui l’ont rendu tellement plus invitant, mais qui n’a pas non plus peur de l’échelle et du spectacle à plus grande échelle qui ont contribué à faire de World l’entrée la plus durable. »

Au cas où vous attendriez la version complète, Monster Hunter Wilds sera lancé dans son intégralité le 28 février 2025 et Capcom a partagé la configuration système requise pour les joueurs PC. Nous avons déjà vu un certain nombre de bandes-annonces montrant à quoi s’attendre, y compris une récente révélation d’un nouveau monstre qui est… un singe rose qui pète ? Soigné?

Rebekah Valentine est journaliste principale pour l’IGN. Vous pouvez trouver sa publication sur BlueSky @duckvalentine.bsky.social. Vous avez un conseil d’histoire ? Envoyez-le à [email protected].