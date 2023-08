La bêta 6 de One UI de Samsung est arrivée

Il y a eu quelques ratés lors du lancement là-bas, mais la version bêta officielle de One UI 6 est arrivée de Samsung pour les Galaxy S23, Galaxy S23 + et Galaxy S23 Ultra. Si vous possédez l’un des appareils de la série Galaxy S23 et que vous vivez aux États-Unis, en Allemagne ou en Corée du Sud, il est temps de voir ce qui va suivre avec le skin Android de Samsung.

Samsung ré-annoncé le programme One UI 6 Beta pendant la nuit, le rendant disponible via l’application Samsung Members comme ils le font si souvent. Je vous promets que ce n’est pas une autre fausse alerte – j’ai en fait installé One UI 6 Beta sur mon Galaxy S23 et je peux confirmer qu’il est disponible.

Nous parlerons bientôt de tout ce qui est nouveau dans One UI 6 Beta (Android 14), mais pour l’instant, laissons votre appareil l’exécuter. Il y a peu de choses dans la technologie aussi amusantes que de jouer avec de nouveaux logiciels, de nouvelles fonctionnalités et de rencontrer des bogues. Euh, ouais. Quoi qu’il en soit, voici comment faire fonctionner One UI 6 Beta sur votre Galaxy S23, Galaxy S23 + ou Galaxy S23 Ultra.

Comment installer One UI 6 Beta sur Galaxy S23

Depuis votre téléphone Galaxy S23, ouvrez le tiroir de votre application et recherchez l’application Samsung Members Ouvrir les membres Samsung En haut, vous verrez une série de bannières entre lesquelles vous pouvez glisser. Balayez jusqu’à ce que vous en voyiez un qui dit « Programme bêta One UI » – vous pouvez voir à quoi il ressemble dans l’image ci-dessus sur le côté gauche Appuyez sur cette bannière Sur la page suivante, vous cliquerez sur le bouton « S’inscrire » Et maintenant, vous allez faire défiler une longue liste de questions et réponses avant d’appuyer sur un bouton « Inscrire » Une fois inscrit, vous verrez peut-être un avis vous indiquant de vérifier la mise à jour de One UI 6 dans les 10 minutes environ. Pour vérifier cette mise à jour (que j’ai tirée presque immédiatement après l’inscription), vous vous dirigerez vers les paramètres de votre téléphone> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer. Si disponible, vous verrez un écran comme celui ci-dessous. La mise à jour est volumineuse à près de 3 Go, alors assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage, ainsi que suffisamment de batterie pour terminer la tâche. laissez le logiciel se télécharger. Une fois terminé, il vous demandera d’installer. Installez et profitez !

Après la mise à jour, vous devriez exécuter One UI 6 et Android 14 de Samsung sous le numéro de build S911U1UEU1ZWH8 (S23), S916U1UEU1ZWH8 (S23+), S918U1UEU1ZWH8 (S23 Ultra) aux États-Unis.

Plus d’informations sur cette mise à jour sous peu.